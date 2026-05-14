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網問：統一投信是何方神聖？不只00981A、00403A…00988A今年績效近翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議統一投信旗下00988A布局熱門題材帶動今年績效近翻倍，進而引發對主動式ETF長期報酬能否持續打敗大盤的高度關注。記者曾吉松／攝影
網友熱議統一投信旗下00988A布局熱門題材帶動今年績效近翻倍，進而引發對主動式ETF長期報酬能否持續打敗大盤的高度關注。記者曾吉松／攝影

主動式ETF近期成為市場焦點，其中統一投信旗下的主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）討論度持續升溫，連帶讓另一檔全球布局的主動統一全球創新（00988A）也被挖出來討論。

原PO發現，00988A短短不到五個月，今年績效幾乎快翻倍，讓他忍不住好奇：「統一投信到底是何方神聖？」

原PO表示，大家都知道00981A、00403A近期很紅，但其實統一投信旗下還有一檔00988A，主打全球布局，成分股涵蓋CPU、ASIC、PCB、光通訊、記憶體等近期最熱門題材股，績效表現相當驚人。

他也提到，雖然短期績效未必準確，「畢竟大猩猩隨便射也能射到靶心」，但統一投信旗下不少成立超過20年的老基金，長期報酬甚至勝過0050，讓他直呼：「為什麼能夠年年打敗大盤，賺alpha和喝水一樣容易？」

不少網友認為，統一投信本來就是基金圈老牌強者，「你不會自己去他官網看喔，他過去基金的績效就很好了」、「統一奔騰？？」、「前天美股大跌，然後看988A當天成分股，現金比例最高，真的只是美股大漲而已嗎？」、「台版大獎章基金」。

不過也有人認為，近期績效爆發不代表長期一定穩贏，「單純最近美股太強，台股太多散戶」、「00939 大家都健忘」、「規模不大，跟風的不會想買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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