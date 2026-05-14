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0050真的太慢了？「主動式ETF」討論度暴增…投資伊森解析00981A爆紅背後心理

聯合新聞網／ 投資伊森
「投資伊森」解析ETF市場氣氛正經歷從追求穩定轉向追求漲速的變革，由於AI行情過快導致0050等標的被認為反應不足，進而促使主動式ETF如00981A成為近期熱門焦點。記者曾吉松／攝影
「投資伊森」解析ETF市場氣氛正經歷從追求穩定轉向追求漲速的變革，由於AI行情過快導致0050等標的被認為反應不足，進而促使主動式ETF如00981A成為近期熱門焦點。記者曾吉松／攝影

投資達人「投資伊森」近日分享對ETF市場的最新觀察，發現市場氣氛正出現明顯轉變。

他指出，過往如元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）等標的是大眾討論的主軸，但本週「主動式ETF」的討論度卻異常高漲，甚至有投資人開始產生「0050反應太慢」的看法，認為其反應速度已無法跟上現階段的市場節奏。

據投資伊森分析，這波轉向主動式ETF的風潮，主要源於當前AI行情變動極快...

由於部分投資人認為傳統指數型ETF的調整速度難以即時捕捉市場脈動，因此轉向追求漲幅潛力更大、反應更敏捷的產品，這也是促使主動統一台股增長（00981A）這類題材在近期突然爆紅的主因。

他進一步總結，市場氣氛已從過去的「追求穩定」轉變為「追求成長速度」；在這種環境下，主動式ETF的靈活性成為吸引資金與話題的關鍵。

◎感謝 投資伊森 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長 0056元大高股息 ETF

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