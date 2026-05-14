00918填息率高達75％…不只是左手換右手！靠國巨強勢上漲奪台股ETF績效前三

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聯合新聞網／ 綜合報導
被動元件龍頭國巨因AI需求帶動MLCC漲價循環，14日開盤強勢鎖漲停並帶動持有權重最高的00918表現，展現高填息因子在多頭行情中的資產增長力。記者曾吉松／攝影
被動元件龍頭國巨因AI需求帶動MLCC漲價循環，14日開盤強勢鎖漲停並帶動持有權重最高的00918表現，展現高填息因子在多頭行情中的資產增長力。記者曾吉松／攝影

被動元件近期成為市場資金焦點，龍頭國巨（2327）14日開盤鎖漲停，股價再創分割後新高價。

本土法人指出，被動元件龍頭國巨受惠AI伺服器與高效能運算對高階MLCC的需求激增，產業報價已於2026年第1季落底，產業漲價循環正式啟動。加上併購效益顯現，特規品比重突破80%，可有效抵禦大宗商品波動，後續營運成長動能值得期待。法人普遍上修國巨目標價，高喊500元。

觀察國內主被動台股ETF對國巨的持有比重，以大華優利高填息30（00918）持有比重最高，達到7.45%，更勝於主動式台股ETF。國巨近期的強勢上漲也帶動00918股價表現，近一周報酬率衝高，在國內63檔台股被動式ETF中高居第3（統計截至5/13）。

00918經理人郭修誠表示，AI關鍵供應鏈受惠AI基礎建設相關關鍵零組件旺盛需求，帶動台股3月底以來飆漲。郭修誠指出，除市值型和主題型ETF外，具有高填息能力的高股息ETF也深具投資價值。

以00918成分股觀察，電子類股占比近5成，搭配配息和高填息優勢，不僅可強化資產抗震力，更可創造優勢現金流。

00918長期績效績優，於4月21日完成最近一次填息，連4季度填息成功，掛牌以來12次除息，其中9次完成填息，高達75%的填息率，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左有換右手的配息硬實力。

表：持有國巨*權重前10高ETF

股票代號股票名稱權重(%)
00918大華優利高填息307.45
00991A主動復華未來504.49
00996A主動兆豐台灣豐收3.34
00894中信小資高價303.07
00981A主動統一台股增長2.88
00690兆豐藍籌302.68
00943兆豐電子高息等權2.51
009803玉山市值動能502.33
00982T平衡兆豐台美動能2.26
00935野村臺灣新科技502.19

資料來源：CMONEY 統計截至2026/5/13

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 國巨

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