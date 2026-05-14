00918填息率高達75％…不只是左手換右手！靠國巨強勢上漲奪台股ETF績效前三
被動元件近期成為市場資金焦點，龍頭國巨（2327）14日開盤鎖漲停，股價再創分割後新高價。
本土法人指出，被動元件龍頭國巨受惠AI伺服器與高效能運算對高階MLCC的需求激增，產業報價已於2026年第1季落底，產業漲價循環正式啟動。加上併購效益顯現，特規品比重突破80%，可有效抵禦大宗商品波動，後續營運成長動能值得期待。法人普遍上修國巨目標價，高喊500元。
觀察國內主被動台股ETF對國巨的持有比重，以大華優利高填息30（00918）持有比重最高，達到7.45%，更勝於主動式台股ETF。國巨近期的強勢上漲也帶動00918股價表現，近一周報酬率衝高，在國內63檔台股被動式ETF中高居第3（統計截至5/13）。
00918經理人郭修誠表示，AI關鍵供應鏈受惠AI基礎建設相關關鍵零組件旺盛需求，帶動台股3月底以來飆漲。郭修誠指出，除市值型和主題型ETF外，具有高填息能力的高股息ETF也深具投資價值。
以00918成分股觀察，電子類股占比近5成，搭配配息和高填息優勢，不僅可強化資產抗震力，更可創造優勢現金流。
00918長期績效績優，於4月21日完成最近一次填息，連4季度填息成功，掛牌以來12次除息，其中9次完成填息，高達75%的填息率，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左有換右手的配息硬實力。
表：持有國巨*權重前10高ETF
|股票代號
|股票名稱
|權重(%)
|00918
|大華優利高填息30
|7.45
|00991A
|主動復華未來50
|4.49
|00996A
|主動兆豐台灣豐收
|3.34
|00894
|中信小資高價30
|3.07
|00981A
|主動統一台股增長
|2.88
|00690
|兆豐藍籌30
|2.68
|00943
|兆豐電子高息等權
|2.51
|009803
|玉山市值動能50
|2.33
|00982T
|平衡兆豐台美動能
|2.26
|00935
|野村臺灣新科技50
|2.19
資料來源：CMONEY 統計截至2026/5/13
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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