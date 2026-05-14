00918填息率高達75％…不只是左手換右手！靠國巨強勢上漲奪台股ETF績效前三

被動元件近期成為市場資金焦點，龍頭國巨（2327）14日開盤鎖漲停，股價再創分割後新高價。

本土法人指出，被動元件龍頭國巨受惠AI伺服器與高效能運算對高階MLCC的需求激增，產業報價已於2026年第1季落底，產業漲價循環正式啟動。加上併購效益顯現，特規品比重突破80%，可有效抵禦大宗商品波動，後續營運成長動能值得期待。法人普遍上修國巨目標價，高喊500元。

觀察國內主被動台股ETF對國巨的持有比重，以大華優利高填息30（00918）持有比重最高，達到7.45%，更勝於主動式台股ETF。國巨近期的強勢上漲也帶動00918股價表現，近一周報酬率衝高，在國內63檔台股被動式ETF中高居第3（統計截至5/13）。

00918經理人郭修誠表示，AI關鍵供應鏈受惠AI基礎建設相關關鍵零組件旺盛需求，帶動台股3月底以來飆漲。郭修誠指出，除市值型和主題型ETF外，具有高填息能力的高股息ETF也深具投資價值。

以00918成分股觀察，電子類股占比近5成，搭配配息和高填息優勢，不僅可強化資產抗震力，更可創造優勢現金流。

00918長期績效績優，於4月21日完成最近一次填息，連4季度填息成功，掛牌以來12次除息，其中9次完成填息，高達75%的填息率，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左有換右手的配息硬實力。

表：持有國巨*權重前10高ETF

股票代號 股票名稱 權重(%) 00918 大華優利高填息30 7.45 00991A 主動復華未來50 4.49 00996A 主動兆豐台灣豐收 3.34 00894 中信小資高價30 3.07 00981A 主動統一台股增長 2.88 00690 兆豐藍籌30 2.68 00943 兆豐電子高息等權 2.51 009803 玉山市值動能50 2.33 00982T 平衡兆豐台美動能 2.26 00935 野村臺灣新科技50 2.19

資料來源：CMONEY 統計截至2026/5/13

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