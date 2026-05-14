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台股 ETF 規模創高突破6兆大關 主動式科技火熱

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
規模創新高，今年來規模增加前十檔台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/5/12*今年新成立）
規模創新高，今年來規模增加前十檔台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/5/12*今年新成立）

台股氣勢如虹，今年來已上漲逾4成，隨著台股大盤走高，台股ETF也持續發熱，目前掛牌的台股ETF達88檔，總規模也創高突破6兆元大關，來到6兆130.83億元，統計今年來已增加2兆1,255.81億元。進一步觀察規模同樣創新高有27檔，其中今年來規模增加前十名包括主動統一升級50（00403A）、中信關鍵半導體（00891）、主動群益科技創新（00992A）、主動群益台灣強棒（00982A）、群益半導體收益（00927）等9檔都有百億以上的增額。整體來看，上榜以主動式與科技型居多。

群益投信台股ETF研究團隊表示，現階段大盤高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多，台股中長期仍維持多頭區間趨勢不變。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易強調，中長線佈局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。整體而言，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股 00992A

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