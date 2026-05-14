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股市高點不敢投入的代價是什麼？理財館長：0050僅71天漲了26％
＊原文發文時間為5月13日
「股市高點不敢投入的代價是什麼？」
今年3/4我發文：爺爺後悔兩年前沒有聽我的建議買元大台灣50（0050），如果當初有買的話可以多賺60萬。
我重新計算如果從爺爺後悔的那天3/4開始計算到今天，0050又漲了幾趴？
答案是26%。
這就是在高點想等待完美入場時機的代價。
我知道這幾個月的漲幅看起來很不合理，但別忘了，股市的原本充斥這些看似不合理的大漲大跌，正因這些無法預期的漲跌，才組合出驚人的市場報酬。
如果你還在場邊觀望，不敢在高點投資的話，至少開始定期定額吧！參與市場並且享受到成果之後，自然就會提高參與的意願以及投入金額了。
當然，以爺爺的狀況來說，生活無慮、子女孝順，其實根本不缺錢的狀況，少賺這幾十萬也沒什麼大不了的啦～反倒是這時候強逼他投入的話，容易因為股價而影響心情。
雖然每次見面我都半開玩笑跟他說：「再聽營業員的，不聽孫子的啊！」但其實心裡都知道，身體健康、生活開心，要遠比股票這些數字還更重要！
◎感謝 理財館長 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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