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股市高點不敢投入的代價是什麼？理財館長：0050僅71天漲了26％

聯合新聞網／ 理財館長
錯過0050後續26%漲幅的真實案例，理財館長分享與其在場邊等待完美時機，不如藉由定期定額參與市場，並在追求資產成長的同時，堅守身心健康與生活開心的底線。（本報資料照片）
錯過0050後續26%漲幅的真實案例，理財館長分享與其在場邊等待完美時機，不如藉由定期定額參與市場，並在追求資產成長的同時，堅守身心健康與生活開心的底線。（本報資料照片）

＊原文發文時間為5月13日

「股市高點不敢投入的代價是什麼？」

今年3/4我發文：爺爺後悔兩年前沒有聽我的建議買元大台灣50（0050），如果當初有買的話可以多賺60萬。

我重新計算如果從爺爺後悔的那天3/4開始計算到今天，0050又漲了幾趴？

答案是26%。

這就是在高點想等待完美入場時機的代價。

我知道這幾個月的漲幅看起來很不合理，但別忘了，股市的原本充斥這些看似不合理的大漲大跌，正因這些無法預期的漲跌，才組合出驚人的市場報酬。

如果你還在場邊觀望，不敢在高點投資的話，至少開始定期定額吧！參與市場並且享受到成果之後，自然就會提高參與的意願以及投入金額了。

當然，以爺爺的狀況來說，生活無慮、子女孝順，其實根本不缺錢的狀況，少賺這幾十萬也沒什麼大不了的啦～反倒是這時候強逼他投入的話，容易因為股價而影響心情。

雖然每次見面我都半開玩笑跟他說：「再聽營業員的，不聽孫子的啊！」但其實心裡都知道，身體健康、生活開心，要遠比股票這些數字還更重要！

◎感謝 理財館長 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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