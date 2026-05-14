投資心態大挑戰！買0050卻眼紅別人賺翻 內行人點破：新手沒賠錢就贏一半

台股行情火熱，社群上到處都是高報酬對帳單，也讓不少新手投資人開始懷疑自己是不是賺太少。有Dcard網友分享，自己今年3月初才進股市，原本只想定期定額0050、VOO、QQQM，後來又買了南亞科、華邦電、聯電、群聯、南電等個股，看到別人動輒報酬率100%以上，忍不住問「我這樣真的很糟嗎？」

原PO表示，自己剛加入股市不久，原本規劃以ETF為主，但因今年股市波動劇烈，後來也買進一些個股。只是看到Dcard與Threads上許多投資人曬出高報酬率，甚至有人高達100%以上，讓她開始焦慮自己的績效是否太差。

留言區多數網友認為，3月進場到現在才約兩個月，能有約11%報酬率已經不差。也有人提醒，很多高報酬對帳單沒有交代本金、持有時間與風險承受過程，單純比較百分比很容易讓自己心態失衡。

不少網友認為，原PO其實已經賺得不錯，新手短時間有正報酬就該知足「三月到現在才兩個月 兩個月11% 還不知足…」、「三月開始11%算正常吧？ 畢竟不是那種信貸all in 正2的」、「新手沒賠錢有賺就不錯了」、「有賺就好，別想太多，人比人氣死人」。

另一派則認為，原PO會因為別人報酬率更高而焦慮，代表投資心態還不夠穩，甚至已經出現貪婪訊號「投資心態不正確 賺11%還在哭」、「一個字 貪」、「無語了，貪沒好事喔」、「你已經開始在往賠錢的路上走了，這個心態很危險」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。