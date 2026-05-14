00403A早盤漲1.57%！預估淨值強勢墊高至10.30元…擺脫高溢價風險布局主動式紅利

台股加權指數今（14日）開盤後氣勢如虹，早盤大漲超過600點，漲幅達1.48%，指數站上41,988.23點歷史高位。

在市場樂觀情緒帶動下，近期熱門的主動式ETF主動統一升級50（00403A）開盤表現亮眼，以10.33元開出後，最高一度觸及10.38元，截稿前股價暫報10.34元，漲幅約1.57%。

值得注意的是，00403A在經歷掛牌初期的溢價波動後，今日開盤折溢價狀況趨於穩定。

據統一投信官網即時監測數據顯示，截至上午9時16分，00403A預估淨值為10.30元，相較昨日收盤淨值10.11元增長1.88%。

在淨值強勢墊高的支撐下，目前市價10.34元與淨值間的溢價率僅約0.39%，顯示市場價格已回歸合理區間，過往大幅溢價追價的風險已明顯收斂。

台股大盤今日開盤即跳空大漲，成交量持續放大。受惠於成份股強勢表現，00403A早盤成交量已達181,086張，顯示買盤熱度依然維持高檔。

00403A溢價幅度已收縮至1%之內的合理範圍，對於看好台股後市、欲布局主動式管理優勢的投資人而言，目前的進場條件相較掛牌首日已大幅改善。

仍提醒投資人，買進前應養成查詢即時預估淨值的習慣，避免在市場情緒過熱時支付不必要的超額溢價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。