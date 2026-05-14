現在才買安聯台灣科技基金「會不會太貴」？詹璇依：基金的淨值是沒有天花板

財經主持人詹璇依指出，近期主動式ETF掀起熱潮，帶動主動式台股基金重新獲得市場關注。

她以社群討論度極高且規模突破1000億元的安聯台灣科技基金為例，針對許多投資人擔憂「現在買太貴」而遲疑，詹璇依特別強調三次「基金淨值是沒有天花板的」。

詹璇依解釋，基金與ETF的本質皆為買入「一籃子股票」，這與單純投資台積電或聯發科等個股的邏輯不同，投資人不應以個股股價「會有天花板」的傳統思維來衡量基金淨值。

由於這籃子內的成分股會隨市況變動，基金最後呈現出的淨值，正是這群動態組合的總結。

她分析，投資主動式基金或主動式ETF的核心，在於買進經理人的選股判斷力。

經理人的工作是主動汰弱留強，賣出漲多且後續空間有限的持股，轉而換入具成長潛力的黑馬股或標股，以協助投資人掌握題材輪動 只要台灣科技產業持續發展且AI主旋律不變，基金淨值就會如走樓梯般持續疊加成長

針對因害怕淨值太高而不敢進場的投資人，詹璇依提醒，若從三、五年前就因覺得貴而觀望，至今可能只能「在地上撿零錢」。她呼籲投資人應掌握台灣科技成長的趨勢，但強調投資不要All in，採用定期定額方式才是參與市場、長期配置最好的策略。

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