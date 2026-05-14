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00403A兩天規模衝破1435億！大溢價終結…陳重銘：可抬轎自家00981A
＊原文發文時間為5月13日
主動統一升級50（00403A）今天股價重挫，溢價也被校正回歸。
講了很多遍，溢價一定會回歸，投信官網也一直發出警語，溢價怎麼可能持續下去？金管會不是只會喝茶看報紙的...
偏偏還是有人心存僥倖，持續在大幅溢價時買進，最後就被市場修理了。
上市兩天，00403A規模膨脹到1435億元，換經理人傷腦筋了，這麼多的錢，股市又在4萬以上高點，不知道可以買什麼股票。
目前帳面上還有高達540億的現金，經理人應該很傷腦筋了吧？
我來教你啦，肥水不落外人田，拿去抬轎主動統一台股增長（00981A）吧，都是自家投信的商品！
◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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