00403A兩天規模衝破1435億！大溢價終結…陳重銘：可抬轎自家00981A

＊原文發文時間為5月13日

主動統一升級50（00403A）今天股價重挫，溢價也被校正回歸。

講了很多遍，溢價一定會回歸，投信官網也一直發出警語，溢價怎麼可能持續下去？金管會不是只會喝茶看報紙的...

偏偏還是有人心存僥倖，持續在大幅溢價時買進，最後就被市場修理了。

上市兩天，00403A規模膨脹到1435億元，換經理人傷腦筋了，這麼多的錢，股市又在4萬以上高點，不知道可以買什麼股票。

目前帳面上還有高達540億的現金，經理人應該很傷腦筋了吧？

我來教你啦，肥水不落外人田，拿去抬轎主動統一台股增長（00981A）吧，都是自家投信的商品！

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