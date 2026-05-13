台股 ETF 規模衝破6兆 今年來勁揚2.1兆元 主動式、科技型人氣紅不讓

台股高檔震盪，今年以來加權指數已漲逾四成，台股ETF也持續發熱，目前掛牌的台股ETF已達88檔，總規模突破6兆元大關，光是今年以來就增加了2.1兆元。統計規模同樣創新高的前十名台股ETF，以主動型、科技型居多數。

根據統計，今年以來規模創新高的台股ETF共有27檔，包括甫掛牌的主動統一升級50（00403A）、主動群益科技創新、中信關鍵半導體、主動復華未來50、主動國泰動能高息等，今年以來的規模增加都逾200億元。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐。AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是仍將持續發酵的重要推力。

陳朝政表示，隨著各大科技企業積極布局AI設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

群益半導體收益ETF經理人謝明志分析，展望後市，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景佳。台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多，台股中長期仍維持多頭區間趨勢不變。

主動野村臺灣高息ETF經理人游景德表示，台股在AI浪潮帶動下持續創高，大盤維持高檔強勢格局，資金動能與企業獲利雙支撐，但短線評價面偏高、乖離擴大，市場將進入高檔震盪與快速輪動階段，投資更仰賴選股能力與靈活調整。

游景德認為，2026年台股主旋律仍由AI驅動，從雲端資料中心到終端應用，需求持續外溢，帶動整體企業獲利上修與資金持續流入，但也意味著產業與個股間分化加劇，主動管理的重要性顯著提升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。