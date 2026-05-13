快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

5月底買股收益年年高 歷史經驗 平均報酬率呈現階梯式成長

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

台股昨（13）日出現漲多後震盪修正，但本周台積電（2330）技術論壇將登場，市場認為，在企業獲利與AI產業趨勢支撐下，指數中長線表現仍具機會，而主動式台股ETF在市場震盪中，更能掌握AI長線商機。

統計2016年至今近十年資料，若於歷年5月底進場布局台股，平均一年、二年、三年報酬率分別達12%、25.1%、35.9%，呈現階梯式成長，顯示5月底是布局台股的重要時點。

另一方面，MSCI昨日公布最新季度調整結果，台股於MSCI全球新興市場指數權重由23.46%調升至23.76%，增加0.30個百分點，為本次權重調升最多的市場，反映國際資金對台股AI半導體供應鏈的配置需求仍持續升溫。

主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）經理人高晧欣表示，目前全球景氣仍處於加速擴張階段，美股2026年第1季度財報表現亮眼，整體企業獲利增速更上修至近四年新高。

此外，本周台積電技術論壇登場，市場預期A12、2奈米與CoWoS等先進製程將釋出正向展望，加上AWS Trainium 3（AWST3）自5月起逐步放量、輝達Rubin平台預計6月量產，後續還有Google I/O大會、輝達財報與Computex等AI重磅題材接棒，市場資金預期仍將持續聚焦AI概念股。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，研判景氣仍受惠AI趨勢向上，並驅動科技產業及企業獲利成長，有利成長股及循環股表現並支撐股市長多格局。儘管先前行情受美伊戰事等地緣政治風險出現波動，但預期市場不確定性因素消失後回歸基本面檢視，AI仍是掌握台股成長題材的主旋律，建議後市布局可聚焦規格提升受惠與缺貨漲價題材兩大主軸。

高晧欣指出，目前AI競爭已從單純模型與算力擴張，逐步進入營收驗證、硬體自主、應用落地的新階段。科技巨頭持續提高資本支出，代表AI基礎建設需求仍未降溫，相關資金也持續往上游晶片、伺服器、資料中心及半導體供應鏈擴散。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 MSCI 台積電

延伸閱讀

近一月主動式台股ETF表現亮眼 這兩檔飆漲逾三成

科技財報助攻領航 美股基金淨流入續居冠

台股基金漲勢凌厲 法人：轉進美股占比高基金以分散風險

台股頻創新高 ETF 商品受益人數創高 建議拉回偏多操作、分批布局

相關新聞

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

台股 ETF 規模衝破6兆 今年來勁揚2.1兆元 主動式、科技型人氣紅不讓

台股高檔震盪，今年以來加權指數已漲逾四成，台股ETF也持續發熱，目前掛牌的台股ETF已達88檔，總規模突破6兆元大關，光是今年以來就增加了2.1兆元。統計規模同樣創新高的前十名台股ETF，以主動型、科技型居多數。

5月底買股收益年年高 歷史經驗 平均報酬率呈現階梯式成長

台股昨（13）日出現漲多後震盪修正，但本周台積電技術論壇將登場，市場認為，在企業獲利與AI產業趨勢支撐下，指數中長線表現仍具機會，而主動式台股ETF在市場震盪中，更能掌握AI長線商機。

21檔ETF 下周啟動除息

下周進入台股ETF超級除息周，合計有21檔主、被動式台股ETF將在18日到20日除息。統計即將除息的台股ETF，包括主動群益台灣強棒（00982A）、中信關鍵半導體、中信成長高股息、FT臺灣永續高息的預估年化殖利率皆突破一成，備受市場關注。

美股電力商品 題材熱炒

根據EIA（美國能源資訊局）最新預測，美國電力需求今明兩年續創紀錄，顯示美國夏季氣溫熱浪來襲前，電力需求將持續改寫歷史新高，帶動全美電價一路飆升，吸引今年以來美股電力主題ETF買氣升溫。

外資割韭菜？ 兩天狂賣00403A 高達110萬張

主動統一升級50（00403A）掛牌上市第2個交易日，竟出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍，外資賣超77萬8,928張，也是外資賣超第一大個股，統計短短2個交易日就遭外資狂賣110萬6,896張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。