5月底買股收益年年高 歷史經驗 平均報酬率呈現階梯式成長

台股昨（13）日出現漲多後震盪修正，但本周台積電（2330）技術論壇將登場，市場認為，在企業獲利與AI產業趨勢支撐下，指數中長線表現仍具機會，而主動式台股ETF在市場震盪中，更能掌握AI長線商機。

統計2016年至今近十年資料，若於歷年5月底進場布局台股，平均一年、二年、三年報酬率分別達12%、25.1%、35.9%，呈現階梯式成長，顯示5月底是布局台股的重要時點。

另一方面，MSCI昨日公布最新季度調整結果，台股於MSCI全球新興市場指數權重由23.46%調升至23.76%，增加0.30個百分點，為本次權重調升最多的市場，反映國際資金對台股AI半導體供應鏈的配置需求仍持續升溫。

主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）經理人高晧欣表示，目前全球景氣仍處於加速擴張階段，美股2026年第1季度財報表現亮眼，整體企業獲利增速更上修至近四年新高。

此外，本周台積電技術論壇登場，市場預期A12、2奈米與CoWoS等先進製程將釋出正向展望，加上AWS Trainium 3（AWST3）自5月起逐步放量、輝達Rubin平台預計6月量產，後續還有Google I/O大會、輝達財報與Computex等AI重磅題材接棒，市場資金預期仍將持續聚焦AI概念股。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，研判景氣仍受惠AI趨勢向上，並驅動科技產業及企業獲利成長，有利成長股及循環股表現並支撐股市長多格局。儘管先前行情受美伊戰事等地緣政治風險出現波動，但預期市場不確定性因素消失後回歸基本面檢視，AI仍是掌握台股成長題材的主旋律，建議後市布局可聚焦規格提升受惠與缺貨漲價題材兩大主軸。

高晧欣指出，目前AI競爭已從單純模型與算力擴張，逐步進入營收驗證、硬體自主、應用落地的新階段。科技巨頭持續提高資本支出，代表AI基礎建設需求仍未降溫，相關資金也持續往上游晶片、伺服器、資料中心及半導體供應鏈擴散。

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