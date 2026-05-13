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美股電力商品 題材熱炒

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據EIA（美國能源資訊局）最新預測，美國電力需求今明兩年續創紀錄，顯示美國夏季氣溫熱浪來襲前，電力需求將持續改寫歷史新高，帶動全美電價一路飆升，吸引今年以來美股電力主題ETF買氣升溫。

根據集保統計截至8日，今年來有七檔美國股票型ETF受益人數維持正成長，表現最好的集中電力、算力兩大熱門主題，以及Nasdaq、S&P500等市值型為主。彭博統計，今年來截至12日，美國電力基建指數漲幅高達38.2%，超越同期間的美股大盤。

隨北半球夏季逼近、聖嬰現象即將成形，EIA發布短期能源展望報告指出，美國電力消耗量將在2026年持續改寫歷史新高，EIA預測，全美電力需求2026年將增至4.24兆度，並在2027年再攀升至4.37兆度，其中，受到AI數據中心擴張帶動，預計到2027年，美國商用電力需求將歷史性首度超越住宅用電。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，美國商業用電需求暴增背後，代表美國電力基建設備的汰換與升級商機，與實質企業訂單將供不應求，是新一波美國AI基建周期下的「新瓶頸」型資產。

劉恆誌強調，今年美國若發生極端高溫氣候，電力可負擔性與供電可靠性，將成為攸關民眾及企業的剛需，代表美國AI基建投資主戰場，不再僅限於科技股題材，而是外溢到電網、電池儲能、電力公用事業等泛電力族群。

中信數據及電力ETF經理人陳雯卿指出，根據最新統計數據顯示，微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta在2026年的資本支出上修至7,250億美元。多家科技企業加碼資本支出，背後具備滿手訂單作為堅實後盾，不僅反映企業認同AI的變現潛力，更展現擴大投資數據中心與相關配套基礎建設的決心。而這些基建投資，最終都將流向算力與電力等核心區域。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 題材 彭博

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