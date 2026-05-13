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21檔ETF 下周啟動除息

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

下周進入台股ETF超級除息周，合計有21檔主、被動式台股ETF將在18日到20日除息。統計即將除息的台股ETF，包括主動群益台灣強棒（00982A）、中信關鍵半導體、中信成長高股息、FT臺灣永續高息的預估年化殖利率皆突破一成，備受市場關注。

在主動式ETF中，主動群益台灣強棒本次配發0.64元、預估年化配息率上看11%；在被動式ETF方面，則以中信關鍵半導體配發1.25元，預估年化殖利率達14%表現最佳。

法人分析，觀察5月除息的台股ETF，超過一半的預估年化殖利率都逾5%，尤其主動式ETF今年以來績效亮眼。例如主動群益台灣強棒除了每股配發0.64元，今年以來的累積報酬率逾60%，讓投資人息利雙收。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，雖然國際政經局勢仍存在不確定性，基於AI需求持續暢旺，特別是AI伺服器及零組件族群表現強勢，且近期美國大廠陸續公布財報，記憶體及CSP大廠財報表現超乎市場預期，激勵相關概念股如半導體、電子零組件股價表現，有助台股多頭趨勢有望延續。

投資布局方面，台廠供應鏈包括先進製程、光通訊零組件、電源管理、AI基礎建設等有望持續受惠，值得持續關注，並搭配財報表現汰弱留強。

凱基台灣AI50所公布的5月配息金額，每受益權單位擬配發0.1元，創下開始配息以來的新高紀錄，以13日收盤價計算，年化殖利率也有6.7%。凱基台灣AI50 ETF研究團隊表示，根據市場最新數據，台股企業獲利持續上修，今年EPS的年成長率已達42.2%，且製造業PMI指數也回升，顯示景氣持續擴張、企業獲利穩健。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股 中信

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