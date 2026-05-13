快訊

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局緊急澄清 揭日期安排主要原因

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基00981T配息0.065元 5月18日為除息前最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）迎來掛牌上市以來第五次配息，每受益權單位擬配發新臺幣0.065元，預計5月19日除息，6月12日發放，有意參與除息的投資人，5月18日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊指出，美國FOMC最新決策維持聯邦基準利率不變，與市場預期相符，近日債市受到多項市場消息影響，整體利率普遍走高，且聯準會官員談話持續強調通膨回落仍需時間，貨幣政策將維持偏緊立場，亦對中長天期利率形成上行壓力；股市方面，AI行情持續成為股市之投資主軸，不過在美國企業大規模兌現AI投資之前，企業的實質獲利能力將會是帶動後續股價表現的主要驅動力。

美系雲端服務供應商（CSP）領導廠商在最新財報公布，持續擴大資本支出，為科技史上規模最大的集中基礎建設投資周期，台灣AI相關廠商長線多方優勢明顯，台股長線偏多看好。00981T股票部位布局台股前25大市值公司，有望在台股多頭格局、集中火力之際，追求成長動能。此外，為在台股市值的基礎上能有機會放大股息權益，00981T內建股息增益權重調整機制，在每年股息旺季（6至9月）前進行換股，確保投資策略在息收與成長機會不漏接。

00981T債券部位則鎖定擁有票面利率相對高的BBB級債，且選擇存續期間偏中短、承受的利率波動風險相對低的中短天期債券，有望展現出波動度相對可控、長期報酬表現具競爭力的特性。

00981T ETF研究團隊表示，在AI發展的加持下，台股企業2026年獲利預估成長率上修、製造業PMI指數也回升，顯示出景氣持續擴張、庫存循環回升的態勢。然而，儘管台股在股市震盪之際走高，但長線向上的趨勢並未改變，目前評價也位處合理區間上緣，建議投資人布局收益防守搭配AI成長。

00981T透過債股配置與優化機制，追求兼顧收益與成長。債券部位鎖定全球BBB級債打造收益來源，股票部位配置受惠AI趨勢商機的台股市場，瞄準市值前25大企業打造成長引擎，可望成為以收益為核心考量的投資優選。在債市利率普遍走高之際，仍有望透過台股成長的資本利得展現增值潛力，是投資人兼顧息收及資本報酬的良選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981T平衡凱基雙核收息 除息 ETF

延伸閱讀

主動式 ETF 新兵報到 重量級 00403A 今掛牌 下周四檔陸續開募

中信00406A 26日開募

又一外資跨足台股主動式ETF戰場 聯博投信00404A於18日開募

台股高息 ETF 今年平均漲幅22.02% 這檔漲幅76.35%居冠

相關新聞

外資割韭菜？ 兩天狂賣00403A 高達110萬張

主動統一升級50（00403A）掛牌上市第2個交易日，竟出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍，外資賣超77萬8,928張，也是外資賣超第一大個股，統計短短2個交易日就遭外資狂賣110萬6,896張。

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

主動統一升級50（00403A）掛牌首日掀起搶購潮，爆出420.4萬張成交量，刷新台股單一商品天量，13日為上市第2個交易日，出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍。

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

迷信抬轎論？棄00403A轉00991A超諷刺…邏輯成立那0050才是轎頂大贏家

台股在4萬點高位，主動式ETF00403A引發「抬轎論」討論，然而，真正受益者或為市值型ETF0050。投資人應理性衡量價格與績效，並在布局前確認即時淨值，避免被收割。

電子零組件指數領漲大盤一倍 高息ETF績效出現落差

自從今（2026）年3月以來，台股走出一波有別於以往半導體領跑的態勢。根據統計，從今年3月至今，台股大盤指數上漲家約兩成，半導體類股指數上漲超過20%，但電子零組件類股指數漲幅近55%，漲幅甚至達半導體類股的一倍以上；與之對應的台灣高股息指數上漲約15%、特選高息低波指數漲幅僅3%左右，這種兩極化的表現，自然也讓台股ETF出現明顯的績效落差。不過，同樣是高息ETF，部分有布局在電子零組件的高息ETF績效反而有跟上，可見即使是訴求高配息的產品，選股依舊會扮演相當關鍵的角色。

00735今年績效63.31％稱霸同類型第一！AI記憶體超級週期延續…定期定額正當時

國泰臺韓科技ETF（00735）今年績效達63.31%，成為同類型基金表現第一，顯示AI記憶體需求升高的趨勢。該基金主要投資台灣與韓國科技股，受惠於全球AI資本支出擴張，未來可望持續成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。