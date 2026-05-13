快訊

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局緊急澄清 揭日期安排主要原因

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

聽新聞
0:00 / 0:00

外資割韭菜？ 兩天狂賣00403A 高達110萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

主動統一升級50（00403A）掛牌上市第2個交易日，竟出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍，外資賣超77萬8,928張，也是外資賣超第一大個股，統計短短2個交易日就遭外資狂賣110萬6,896張。

台股13日開低走低，一度下滑至41,014.53點，大跌883.79點，權王台積電收2,220元，跌幅1.55%，下跌35元，影響大盤指數約277點；聯發科收3,495元，下跌205元，影響大盤指數約96點；台達電收2,165元，下跌30元，影響大盤指數約24點，聯電、智邦、健策等也收黑，不過，鴻海開低走高，尾盤翻紅收251元，小漲0.4%。

台股尾盤跌幅縮小，終場以41,374.5點收盤，下跌523.82點，跌破5日線；三大法人賣超480.5億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超434.29億元，投信買超256.45億元，自營商賣超（合計）302.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超51.46億元，自營商（避險）賣超251.2億元。

統計外資賣超前十名個股，ETF占6檔，其中主動式ETF有4檔，賣超最多的是主動統一升級50，遭外資賣超77萬8,928張；賣超第二名為主動統一台股增長，遭外資賣超13萬6,405張。

主動統一升級50掛牌首日掀起搶買潮，爆出420.4萬張成交量，刷新台股單一商品天量，13日為上市第2個交易日，出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍。

00403A募集金額791.7億元、掛牌首日規模飆升至1,176.8億元，都創主動式ETF新高，上市首日爆出420.4萬張成交量，也刷新台股單一商品天量。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）

外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 外資 台達電 聯發科 台股

延伸閱讀

只剩投信在狂買？台股下跌523點 三大法人賣超480億元

外資賣超逾300億 卻和投信一起狂敲這檔權值股

面板成為吸金焦點！三虎擠進成交量前五名 外資連九買群創

費半下挫3%！台股開低一度急殺700點 台積電領跌、誰逆勢抗空？

相關新聞

外資割韭菜？ 兩天狂賣00403A 高達110萬張

主動統一升級50（00403A）掛牌上市第2個交易日，竟出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍，外資賣超77萬8,928張，也是外資賣超第一大個股，統計短短2個交易日就遭外資狂賣110萬6,896張。

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

主動統一升級50（00403A）掛牌首日掀起搶購潮，爆出420.4萬張成交量，刷新台股單一商品天量，13日為上市第2個交易日，出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍。

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

迷信抬轎論？棄00403A轉00991A超諷刺…邏輯成立那0050才是轎頂大贏家

台股在4萬點高位，主動式ETF00403A引發「抬轎論」討論，然而，真正受益者或為市值型ETF0050。投資人應理性衡量價格與績效，並在布局前確認即時淨值，避免被收割。

電子零組件指數領漲大盤一倍 高息ETF績效出現落差

自從今（2026）年3月以來，台股走出一波有別於以往半導體領跑的態勢。根據統計，從今年3月至今，台股大盤指數上漲家約兩成，半導體類股指數上漲超過20%，但電子零組件類股指數漲幅近55%，漲幅甚至達半導體類股的一倍以上；與之對應的台灣高股息指數上漲約15%、特選高息低波指數漲幅僅3%左右，這種兩極化的表現，自然也讓台股ETF出現明顯的績效落差。不過，同樣是高息ETF，部分有布局在電子零組件的高息ETF績效反而有跟上，可見即使是訴求高配息的產品，選股依舊會扮演相當關鍵的角色。

00735今年績效63.31％稱霸同類型第一！AI記憶體超級週期延續…定期定額正當時

國泰臺韓科技ETF（00735）今年績效達63.31%，成為同類型基金表現第一，顯示AI記憶體需求升高的趨勢。該基金主要投資台灣與韓國科技股，受惠於全球AI資本支出擴張，未來可望持續成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。