外資割韭菜？ 兩天狂賣00403A 高達110萬張

主動統一升級50（00403A）掛牌上市第2個交易日，竟出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍，外資賣超77萬8,928張，也是外資賣超第一大個股，統計短短2個交易日就遭外資狂賣110萬6,896張。

台股13日開低走低，一度下滑至41,014.53點，大跌883.79點，權王台積電收2,220元，跌幅1.55%，下跌35元，影響大盤指數約277點；聯發科收3,495元，下跌205元，影響大盤指數約96點；台達電收2,165元，下跌30元，影響大盤指數約24點，聯電、智邦、健策等也收黑，不過，鴻海開低走高，尾盤翻紅收251元，小漲0.4%。

台股尾盤跌幅縮小，終場以41,374.5點收盤，下跌523.82點，跌破5日線；三大法人賣超480.5億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超434.29億元，投信買超256.45億元，自營商賣超（合計）302.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超51.46億元，自營商（避險）賣超251.2億元。

統計外資賣超前十名個股，ETF占6檔，其中主動式ETF有4檔，賣超最多的是主動統一升級50，遭外資賣超77萬8,928張；賣超第二名為主動統一台股增長，遭外資賣超13萬6,405張。

主動統一升級50掛牌首日掀起搶買潮，爆出420.4萬張成交量，刷新台股單一商品天量，13日為上市第2個交易日，出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍。

00403A募集金額791.7億元、掛牌首日規模飆升至1,176.8億元，都創主動式ETF新高，上市首日爆出420.4萬張成交量，也刷新台股單一商品天量。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）

外資買超前十名。（資料來源:證交所）

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