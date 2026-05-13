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電子零組件指數領漲大盤一倍 高息ETF績效出現落差

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股指數、半導體指數及電子零組件指數今年走勢。資料來源：台灣證交所，TIP台灣指數公司
台股指數、半導體指數及電子零組件指數今年走勢。資料來源：台灣證交所，TIP台灣指數公司

自從今（2026）年3月以來，台股走出一波有別於以往半導體領跑的態勢。根據統計，從今年3月至今，台股大盤指數上漲家約兩成，半導體類股指數上漲超過20%，但電子零組件類股指數漲幅近55%，漲幅甚至達半導體類股的一倍以上；與之對應的台灣高股息指數上漲約15%、特選高息低波指數漲幅僅3%左右，這種兩極化的表現，自然也讓台股ETF出現明顯的績效落差。不過，同樣是高息ETF，部分有布局在電子零組件的高息ETF績效反而有跟上，可見即使是訴求高配息的產品，選股依舊會扮演相當關鍵的角色。

00401A經理人沈馨表示，除了半導體之外，台廠在AI供應鏈的相關硬體設備上也有很強的競爭力。以電力散熱為例，部分浮出檯面的台廠如台達電（2308）與致茂（2360）等，搶到高壓直流導入延伸到前端的電力轉換、以及AI伺服器功號與密度提升，進而導致業務範圍明顯擴大的商機；而AI運算從單機走向多機協同運算架構，也讓打造高速傳輸面板與關鍵材料的台廠如大量（3167）、環宇-KY（4991）等受惠。另外，AI手機與邊緣運算應用升溫，讓全球對晶片的需求急速擴大，這不但擴大半導體測試族群的商機，也會直接促成高速傳輸與通訊技術的升級，讓聯發科（2454）與宏塑等在內的企業同步翻身；在AI商機從晶片算力擴大到周邊零組件的趨勢下，包括電力散熱、半導體檢測、高速傳輸與低軌衛星等四大族群都已受惠，這些都率先反映在電子零組件類股指數的股價表現。

電子零組件類股四大領漲族群與代表企業。資料來源：台灣證交所、摩根資產管理整理
電子零組件類股四大領漲族群與代表企業。資料來源：台灣證交所、摩根資產管理整理

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 高股息 00401A摩根台灣鑫收益 高股息ETF

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