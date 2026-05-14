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重壓個股慘被殺盤套牢！小資男拚到千萬資產選擇撤退…網：早知道就買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
小資族透過ETF與記憶體標的累積至8位數資產，卻因重壓單一產業遭遇4個月震盪，最終選擇見好就收並提醒投資者資金控管與生存的重要性。記者林俊良／攝影
小資族透過ETF與記憶體標的累積至8位數資產，卻因重壓單一產業遭遇4個月震盪，最終選擇見好就收並提醒投資者資金控管與生存的重要性。記者林俊良／攝影

台股多頭行情下，不少散戶靠AI、記憶體、ETF台積電累積資產，也讓市場充滿快速致富故事。不過有網友分享，自己從小資族一路存到8位數資產，卻也在重壓單一產業後遭遇大幅震盪，最後選擇見好就收，並提醒新手散戶，投資路很長，重點不是一時衝多快，而是要能活下來。

原PO表示，自己沒有富爸爸，也是不敢不上班的小資族。過去10多年曾是受傷散戶，後來只能慢慢存錢累積資金。因工作與資訊產業相關，也研究過深度學習，實際感受到記憶體需求不足的問題，因此從ETF轉向記憶體標的。

他回顧，去年一度從美債ETF轉向指數ETF，再進一步買進台積電，之後又換到低價記憶體、中價記憶體，到了今年1月底、2月初資產突破8位數。但當他準備將資金更集中轉入單一記憶體產業時，卻遇到一連串利空與市場殺盤，整整套了4個多月，直到5月初才回來。這次他選擇見好就收，直言「不再勇敢」。

不少網友肯定原PO願意分享真實過程，認為這類經驗比單純曬獲利更有參考價值「讚讚，你很棒，有分享、有策略、有心得、有教訓！」、「學到實用的知識了 謝謝」、「謝謝大大無私分享」、「難得一篇清流」。

但也有網友認為，原PO的操作其實太頻繁，與其不斷換股，不如一開始就重壓指數或台積電，結果可能更簡單「買0050就好」、「為何要執著於個股 就全部擺大盤」、「壓個股 不如重壓正二」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 台積電

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