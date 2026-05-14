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靠0050與正2滾出千萬房頭期！他猶豫「捨不得賣股」引熱議：換房還是換生活

聯合新聞網／ 綜合報導
網友靠0050及正2提前累積670萬元資產，卻在面對第二戶限貸令與股市續漲行情時，陷入賣股買房、賣房小換大或留股收租的兩難抉擇。記者曾學仁／攝影
網友靠0050及正2提前累積670萬元資產，卻在面對第二戶限貸令與股市續漲行情時，陷入賣股買房、賣房小換大或留股收租的兩難抉擇。記者曾學仁／攝影

股市大多頭讓不少人提早達成人生目標。有網友分享，原本投資是為了在家鄉買一間喜歡的房子，沒想到靠0050、正2與美光，股票資產已累積到約670萬元，提前達標。不過真正要買房時，卻陷入兩難，因為股票捨不得賣，原本出租中的房子也捨不得賣。

款剩607萬元，利率2.185%，每月房貸2.7萬元，租金收入2.2萬元。另外還有信貸141萬元，利率2.145%，每月還款2.2萬元。

他指出，2022年先在高雄楠梓買一間小兩房，原本想之後用小換大，2024年又勇敢信貸投入股市，也扛過4月關稅衝擊。原本以為還要2、3年才能達到買房目標，沒想到今年台股強勢，讓他提前達成。

如今他看上的房子大約1200萬元，但因第二戶限貸只能貸6成，若賣掉原本房子就能貸8成，也不用賣股票；若賣股票，則剛好能還掉信貸並支付4成頭期款。問題是房子穩定出租、股票也持續上漲，讓他不知道該怎麼取捨。

有一派網友認為，既然最初投資目的就是買房，現在目標達成，就應該把帳面獲利轉成真正想要的生活「有喜歡，自住，為何不買？」、「賺錢就是拿來買喜歡的東西」、「我覺得達到目標就賣股吧，股市機會永遠有」、「目標達成就去完成 想一下你原本設定目標的意義」。

另一派則認為，現在房市買氣冷，股票報酬仍強，若不是急著自住，沒有必要急著把股票賣掉換房「房子租一租就好了 留股好一點」、「房在跌股在漲，你說呢？」、「要賺錢還是選台股」、「自住可以 非自住不要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 買房 美光 ETF

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