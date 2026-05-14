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想領息卻賺到價差！0056強勢走勢看傻股民…網點破：吃到發哥的紅利

聯合新聞網／ 綜合報導
元大高股息（0056）受惠於聯發科、聯電等成分股紅利帶動股價強勢噴發，引發投資人針對續抱領息或趁高獲利了結進行熱烈討論。圖／本報資料照片
元大高股息（0056）受惠於聯發科、聯電等成分股紅利帶動股價強勢噴發，引發投資人針對續抱領息或趁高獲利了結進行熱烈討論。圖／本報資料照片

不少投資人把元大高股息（0056）視為「穩穩領息、慢慢存股」的代表，但最近這波走勢卻讓不少人看傻。原本只是想定期定額領配息，結果不只配息照領，股價還一路往上噴，讓人開始懷疑：這真的是高股息ETF嗎？

原PO表示，0056本來在印象中，就是拿來穩穩配息、長期持有的工具，沒想到最近竟然一邊配息、一邊強勢上漲，甚至有種「往上痛扁006208、往下碾壓00675L」的感覺，讓他自己都開始不安。

他坦言，原本是想脫離短線投機，好好存股幾年，但看到這種漲法，反而按耐不住想獲利了結，擔心這只是紙上富貴，之後很快就均值回歸。

因此他也拋出問題，現在這種高股息ETF的噴法，到底該續抱不放，還是應該趁高點先清空出場？

不少網友認為，0056這波強勢並不意外，關鍵就在成分股吃到聯發科、聯電等大型權值股紅利「感謝發哥阿」、「吃到發科的紅利」、「有發哥和二哥的ETF都噴爛了」、「聯發科 華碩 聯電，快到除權息旺季了很多高股息本來就會拉抬」。

另一派則提醒，0056短期再怎麼強，拉長時間來看，還是很難真正打贏市值型ETF「配的利息不就是從你身上拿出來的」、「複利來說 走長線就是0050贏阿」、「長期穩輸的東西而已」、「短期有機會贏 長期穩輸」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 季配息 2454聯發科 ETF

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