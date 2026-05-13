到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

主動統一升級50（00403A）掛牌首日掀起搶購潮，爆出420.4萬張成交量，刷新台股單一商品天量，13日為上市第2個交易日，出現爆量下挫的走勢，終場收10.18元，下跌0.62元， 跌幅5.74%，成交量388萬9,698張，高居個股成交量冠軍。

00403A募集金額791.7億元、掛牌首日規模飆升至1,176.8億元，都創主動式ETF新高，上市首日爆出420.4萬張成交量，也刷新台股單一商品天量。

不過，13日卻是爆量大跌，早盤以10.3元開出，下跌0.5元，一度拉升至10.35元，但不敵賣壓再往下探，一度下滑至10.12元，最後一盤爆出63,593張賣單，以10.18元收盤，成交量高居個股冠軍。

00403A透過三招篩選機制，第一招是「市值為核+強化動能」，以市值前50大企業作為核心選股，再納入市值第51至200大、具備高爆發潛力的企業。值得一提的是，有別於金管會4月放寬台股基金/ETF第一大持股可達25%（目前僅台積電適用）；統一投信因為取得躍進計畫獎勵，00403A第一大持股最高上限可達30%，且所有上市櫃個股都能作為候選人。

第二招為「汰弱增強+掌握趨勢」；傳統被動式市值型ETF對於大型權值股只能照單全收，00403A更著重於成長動能高、且產業趨勢明確的前瞻性企業。對於財報不如預期或出現虧損的企業，會予以剔除，確切掌握企業高成長的含金量。

第三招則是展現主動優勢的「靈活布局+動能升級」；00403A經理團隊每季將固定調整市值前200大名單，並且動態監測市場與個股的變化。00403A採季配息，並納入收益平準金機制，除息月份為2、5、8、11月，保管銀行為彰化銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。