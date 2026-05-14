00940既視感？00403A成交破419萬張…統一投信更發文提醒：別盲目追價

主動式台股ETF再掀搶購潮，統一投信旗下主動統一升級50（00403A）掛牌首日就爆出超過419萬張大量，股價收在10.8元，不過對照最新淨值僅10.24元，溢價率高達5%多。連統一投信都罕見主動發出警示，提醒投資人別盲目追價，也讓不少股民直呼：「這根本是00940既視感。」

00403A於5月12日正式掛牌上市，首日上漲0.6元、漲幅5.88%，終場收在10.8元，成交量高達419.47萬張。根據統一投信統計，當天基金最新淨值為10.24元，代表市場價格已比實際淨值高出5.46%。

面對買氣過熱，統一投信透過FB、IG、Line及官網同步發布「重要通知」，提醒投資人注意溢價風險。官方直言，「有時候市場很熱，但你不一定要跟著加價買」，並強調ETF不是愈熱門愈安全，當市場價格遠高於淨值時，投資人買進的不只是資產，也包含了「溢價」。

值得注意的是，散戶瘋搶之際，外資卻站在另一邊。根據證交所統計，00403A當天名列外資賣超榜第一名，賣超高達32.79萬張。基金淨資產價值也從掛牌前的791.71億元，一天內暴增至1176.83億元，增加超過385億元。

有一派網友認為，雖然短線溢價過高，但若是長期投資、等折價再進場，這檔產品本身仍具吸引力「這檔長期投資還是不錯」、「折價就可以買阿」、「今天跌繼續買」、「10元以下分批收」。

不少人更直言，買ETF卻忽略折溢價，根本就是最基本功課沒做好「記住那些跟你說不用看溢價的ID」、「學個教訓啦，記得買入前看一下折溢價」、「你大盤長期年化也才10%，到底有多盤子」、「台積電明明可以2255元買到，你就要溢價多5%花2370元去買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。