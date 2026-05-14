快訊

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

大稻埕救人悲劇 24歲文大生失聯3天…快艇今下水10分鐘就尋獲遺體

川習會10點登場！對台灣影響與經濟攻防等6大重點議題整理

聽新聞
0:00 / 0:00

00940既視感？00403A成交破419萬張…統一投信更發文提醒：別盲目追價

聯合新聞網／ 綜合報導
00403A掛牌首日市價與淨值偏離達5%多，統一投信罕見於多平台提醒投資人理性評估溢價風險，買進前務必先至官網查詢預估淨值。記者許正宏／攝影
00403A掛牌首日市價與淨值偏離達5%多，統一投信罕見於多平台提醒投資人理性評估溢價風險，買進前務必先至官網查詢預估淨值。記者許正宏／攝影

主動式台股ETF再掀搶購潮，統一投信旗下主動統一升級50（00403A）掛牌首日就爆出超過419萬張大量，股價收在10.8元，不過對照最新淨值僅10.24元，溢價率高達5%多。連統一投信都罕見主動發出警示，提醒投資人別盲目追價，也讓不少股民直呼：「這根本是00940既視感。」

00403A於5月12日正式掛牌上市，首日上漲0.6元、漲幅5.88%，終場收在10.8元，成交量高達419.47萬張。根據統一投信統計，當天基金最新淨值為10.24元，代表市場價格已比實際淨值高出5.46%。

面對買氣過熱，統一投信透過FB、IG、Line及官網同步發布「重要通知」，提醒投資人注意溢價風險。官方直言，「有時候市場很熱，但你不一定要跟著加價買」，並強調ETF不是愈熱門愈安全，當市場價格遠高於淨值時，投資人買進的不只是資產，也包含了「溢價」。

值得注意的是，散戶瘋搶之際，外資卻站在另一邊。根據證交所統計，00403A當天名列外資賣超榜第一名，賣超高達32.79萬張。基金淨資產價值也從掛牌前的791.71億元，一天內暴增至1176.83億元，增加超過385億元。

有一派網友認為，雖然短線溢價過高，但若是長期投資、等折價再進場，這檔產品本身仍具吸引力「這檔長期投資還是不錯」、「折價就可以買阿」、「今天跌繼續買」、「10元以下分批收」。

不少人更直言，買ETF卻忽略折溢價，根本就是最基本功課沒做好「記住那些跟你說不用看溢價的ID」、「學個教訓啦，記得買入前看一下折溢價」、「你大盤長期年化也才10%，到底有多盤子」、「台積電明明可以2255元買到，你就要溢價多5%花2370元去買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 淨值 溢價 ETF 外資 00940元大臺灣價值高息

延伸閱讀

18歲月投1萬0050太少乾脆不要？懶錢包：成立以來的年化報酬推算65歲退休有4.3億

台積電（2330）股東破251萬人！阿格力曝最新天梯：持有1張又1股就贏過80％股民

0050真的不及主動式ETF？郭哲榮曝殘酷真相：5年後8成敗退…高股息已驗證

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

相關新聞

00403A早盤漲1.57%！預估淨值強勢墊高至10.30元…擺脫高溢價風險布局主動式紅利

主動式ETF00403A（統一升級50）早盤表現亮眼，股價漲幅達1.57%，報10.34元，隨著預估淨值上升至10.30元，市場溢價風險明顯收斂。台股開盤同步大漲超過600點，成交量持續放大，顯示買盤熱度高漲。

重壓個股慘被殺盤套牢！小資男拚到千萬資產選擇撤退…網：早知道就買0050

台灣股市多頭行情吸引散戶投資，但一位小資族在重壓記憶體後遭遇市場震盪，最終選擇見好就收，累積資產達千萬。他分享經驗，提醒新手散戶重點在於投資的持續性，而非短期獲利。

現在才買安聯台灣科技基金「會不會太貴」？詹璇依：基金的淨值是沒有天花板

財經主持人詹璇依強調，安聯台灣科技基金的淨值「沒有天花板」，投資人不必因為價格高而猶豫。她指出，主動式基金依賴經理人選股能力，並建議採用定期定額策略以搭上台灣科技成長浪潮。

靠0050與正2滾出千萬房頭期！他猶豫「捨不得賣股」引熱議：換房還是換生活

一位投資者靠0050、正2與美光股市獲利670萬元，面臨要否賣股購房的兩難。選擇包括將現有出租房出售以達成夢想，或持股待漲，網友熱議各方意見。

00403A兩天規模衝破1435億！大溢價終結…陳重銘：可抬轎自家00981A

主動統一升級50（00403A）今日股價大幅重挫，市場溢價回歸。儘管投信曾警示溢價不可能持續，但仍有投資者貪戀高溢價，最終遭受損失。上市僅兩天，00403A規模已達1435億元，經理人面臨資金投資難題。

00940既視感？00403A成交破419萬張…統一投信更發文提醒：別盲目追價

台股ETF主動統一升級50（00403A）首日掛牌即熱銷419萬張，股價10.8元超過淨值5%溢價。統一投信發出警示，提醒投資人注意市場風險。外資當日賣超32.79萬張，基金淨資產價值瞬增385億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。