00735今年績效63.31％稱霸同類型第一！AI記憶體超級週期延續…定期定額正當時

AI競賽白熱化下，科技巨頭為爭奪算力資源幾乎不計代價，也讓半導體、伺服器、散熱與電源供應鏈獲得長達3年的龐大訂單能見度，帶動全球科技股強勢上攻，尤其台股與韓股表現最為亮眼，台股4月漲幅達22%，同期韓股則大漲30%，全台少數同時布局台韓科技股的國泰臺韓科技ETF（00735）在同類型ETF表現傲人，成為市場關注焦點。

投信投顧公會最新公布的4月基金績效評比表，00735在同類型「指數股票型-產業類」基金中報酬率名列前茅，今年以來績效63.31%位居同類型第一，3個月、6個月、1年績效亦全面居冠，報酬率分別達34.35%、69.80%、189.68%；而2年、3年績效則分別為180.30%、286.55%，展現強勁的中長期爆發力。00735同時掌握台灣AI供應鏈與韓國記憶體雙強優勢，在全球AI資本支出持續擴張下，坐擁高度受惠題材。

00735主要成分股除台灣民眾熟悉的台積電、台達電及聯發科外，更是國內少數直接布局韓國股市的ETF，目前持有三星電子與SK海力士權重合計約35%。國泰投信ETF研究團隊表示，由於AI需求高速成長，HBM與DRAM產能幾乎被擠壓殆盡，市場預期記憶體超級週期將至少延續至2027年，甚至不排除一路延長至2030年。

近期全球資金再度大舉回流記憶體相關族群，在AI記憶體雙雄三星與SK海力士強勁獲利帶動下，截至5月12日，南韓KOSPI指數今年累積漲幅已達8成，成功突破7,000點整數大關。高盛更將韓國股市列為亞洲「最高信念」投資市場，持續上調目標價，顯示國際資金對AI產業鏈前景高度看好。

00735經理人江宇騰進一步指出，記憶體需求爆發不僅推升韓股，也同步反映於韓國出口表現。韓國第一季出口額達到2,199億美元，寫下歷史新高，其中半導體出口額年增幅更高達139%，帶動韓國GDP成長。隨AI應用從模型訓練逐步轉向推論階段，GPU與CPU所需搭載的記憶體容量持續倍增，加上高頻寬記憶體HBM大量消耗DRAM產能，使全球DRAM供需缺口持續擴大。此外，代理式AI（Agentic AI）帶來更龐大的Token生成需求，也同步推升快閃記憶體需求，使各類型記憶體產品全面進入長期供不應求狀態，成為AI基礎建設不可或缺的重要核心。

舉例而言，目前SK海力士HBM產能幾乎已完全售罄，市場供不應求情況明顯，包括Alphabet、Meta與微軟等國際科技巨頭，為確保未來HBM穩定供應，甚至主動提議出資協助SK海力士興建專屬晶圓廠，並協助採購價格昂貴的艾司摩爾（ASML）設備。市場研究機構IDC更指出，記憶體產業已從過去典型的景氣循環股，正式轉變為AI基礎設施中的「戰略資產」，缺貨超級週期恐將從原先預估的2026年進一步延長至2030年。國泰投信表示，在AI長線趨勢持續成形下，00735可望持續受惠，建議投資人現階段可透過定期定額方式分批布局，掌握AI超級循環帶來的長線成長契機。

00735報酬率表（報酬率單位：%）

基金名稱 三個月 六個月 一年 二年 三年 今年以來 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 00735 34.35 1 69.80 1 189.68 1 180.30 2 286.55 2 63.31 1 同類型基金平均 11.56 20.70 66.16 71.49 124.13 20.95 評比基金數 38 36 34 30 28 36

註：(1)同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之跨國投資-指數股票型-產業類。資料來源：投信投顧公會，國泰投信整理，2026/04/30。

(2)基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。