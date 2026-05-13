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00735今年績效63.31％稱霸同類型第一！AI記憶體超級週期延續…定期定額正當時

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰臺韓科技（00735）今年以來以63.31%的績效位居同類型第一，透過同時佈局台積電、聯發科，以及權重合計35%的三星與SK海力士，精準掌握預計延續至2030年的AI記憶體超級週期成長契機。（路透）
國泰臺韓科技（00735）今年以來以63.31%的績效位居同類型第一，透過同時佈局台積電、聯發科，以及權重合計35%的三星與SK海力士，精準掌握預計延續至2030年的AI記憶體超級週期成長契機。（路透）

AI競賽白熱化下，科技巨頭為爭奪算力資源幾乎不計代價，也讓半導體、伺服器、散熱與電源供應鏈獲得長達3年的龐大訂單能見度，帶動全球科技股強勢上攻，尤其台股與韓股表現最為亮眼，台股4月漲幅達22%，同期韓股則大漲30%，全台少數同時布局台韓科技股的國泰臺韓科技ETF（00735）在同類型ETF表現傲人，成為市場關注焦點。

投信投顧公會最新公布的4月基金績效評比表，00735在同類型「指數股票型-產業類」基金中報酬率名列前茅，今年以來績效63.31%位居同類型第一，3個月、6個月、1年績效亦全面居冠，報酬率分別達34.35%、69.80%、189.68%；而2年、3年績效則分別為180.30%、286.55%，展現強勁的中長期爆發力。00735同時掌握台灣AI供應鏈與韓國記憶體雙強優勢，在全球AI資本支出持續擴張下，坐擁高度受惠題材。

00735主要成分股除台灣民眾熟悉的台積電、台達電及聯發科外，更是國內少數直接布局韓國股市的ETF，目前持有三星電子與SK海力士權重合計約35%。國泰投信ETF研究團隊表示，由於AI需求高速成長，HBM與DRAM產能幾乎被擠壓殆盡，市場預期記憶體超級週期將至少延續至2027年，甚至不排除一路延長至2030年。

近期全球資金再度大舉回流記憶體相關族群，在AI記憶體雙雄三星與SK海力士強勁獲利帶動下，截至5月12日，南韓KOSPI指數今年累積漲幅已達8成，成功突破7,000點整數大關。高盛更將韓國股市列為亞洲「最高信念」投資市場，持續上調目標價，顯示國際資金對AI產業鏈前景高度看好。

00735經理人江宇騰進一步指出，記憶體需求爆發不僅推升韓股，也同步反映於韓國出口表現。韓國第一季出口額達到2,199億美元，寫下歷史新高，其中半導體出口額年增幅更高達139%，帶動韓國GDP成長。隨AI應用從模型訓練逐步轉向推論階段，GPU與CPU所需搭載的記憶體容量持續倍增，加上高頻寬記憶體HBM大量消耗DRAM產能，使全球DRAM供需缺口持續擴大。此外，代理式AI（Agentic AI）帶來更龐大的Token生成需求，也同步推升快閃記憶體需求，使各類型記憶體產品全面進入長期供不應求狀態，成為AI基礎建設不可或缺的重要核心。

舉例而言，目前SK海力士HBM產能幾乎已完全售罄，市場供不應求情況明顯，包括Alphabet、Meta與微軟等國際科技巨頭，為確保未來HBM穩定供應，甚至主動提議出資協助SK海力士興建專屬晶圓廠，並協助採購價格昂貴的艾司摩爾（ASML）設備。市場研究機構IDC更指出，記憶體產業已從過去典型的景氣循環股，正式轉變為AI基礎設施中的「戰略資產」，缺貨超級週期恐將從原先預估的2026年進一步延長至2030年。國泰投信表示，在AI長線趨勢持續成形下，00735可望持續受惠，建議投資人現階段可透過定期定額方式分批布局，掌握AI超級循環帶來的長線成長契機。

00735報酬率表（報酬率單位：%）

基金名稱三個月六個月一年二年三年今年以來
報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名
0073534.35169.801189.681180.302286.55263.311
同類型基金平均11.5620.7066.1671.49124.1320.95
評比基金數383634302836

註：(1)同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之跨國投資-指數股票型-產業類。資料來源：投信投顧公會，國泰投信整理，2026/04/30。

(2)基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00735國泰臺韓科技 ETF

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