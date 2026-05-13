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AI大戰升級電力大戰！Anthropic估值9,000億美元…00899年漲35.96％搶先布局

聯合新聞網／ 綜合報導
隨AI算力競爭由模型轉向電力基礎建設，能源供應成為資料中心擴建關鍵瓶頸，帶動00899及00920等能源主題ETF績效顯著超越大盤表現。圖／本報資料照片
隨AI算力競爭由模型轉向電力基礎建設，能源供應成為資料中心擴建關鍵瓶頸，帶動00899及00920等能源主題ETF績效顯著超越大盤表現。圖／本報資料照片

AI新創Anthropic傳出洽談至少300億美元新一輪融資，估值上看9,000億美元。市場解讀，Anthropic與OpenAI的競爭已從模型能力之爭，升級為算力與基礎建設的全面角力，電力供應能否即時到位，正成為繼GPU之後的另一道關鍵瓶頸。

電網擴建緩不濟急潔淨能源補位

FT潔淨能源（00899）ETF基金經理人江明鴻指出，以NvidiaBlackwell架構為例，新一代AI伺服器單機架耗電已達120kW以上，電力若無法即時供應，晶片再多也難以轉化為可用算力。

然而美國傳統電網升級與變電設施擴建，往往需要五至八年，遠落後資料中心建置節奏。

在此背景下，可快速部署、分散式供電的潔淨能源方案，正從ESG政策題材，轉型為AI基礎建設的實質剛需。

資金超前布局潔淨能源指數大幅領先大盤

資金面已率先反映這項結構性轉變，今年以來，S&P潔淨能源指數累計上漲34.03%，大幅領先Nasdaq100指數的15.11%、S&P500指數的8.11%，以及道瓊工業平均指數的3.53%。

法人認為，潔淨能源需求已逐步脫離景氣循環，直接綁定AI資料中心長期擴建趨勢，支撐資金持續進駐。

BloomEnergy年漲逾兩倍燃料電池切入算力效率

00899最大持股BloomEnergy今年以來股價大漲223.04%，成為市場焦點。

其固態氧化物燃料電池（SOFC）技術可於客戶場域現地發電，降低對傳統電網依賴；透過高效率電力轉換、直流供電與熱能回收，亦可有效減少資料中心在電力轉換與冷卻環節的損耗。

江明鴻表示，此類技術已不僅是為AI供電的配套角色，更直接影響每一度電所能產出的有效算力，成為提升算力效率的關鍵變數。

台灣能源ETF近期績效走強

台灣能源主題ETF近期表現同步亮眼。

00899FT潔淨能源近一個月上漲13.21%，今年以來累計漲幅達35.96%；00902中信電池及儲能、00920富邦ESG綠色電力、009805新光美國電力基建近一個月亦分別上漲12.95%、12.70%及7.75%（詳見附表）。

隨AI算力需求持續擴大，電力供應已成為產業鏈底層關鍵資源，潔淨能源與儲能基建的投資價值，也正獲市場重新定價。

股票代號股票名稱收盤價(元)近1個月漲幅(%)近3個月漲幅(%)今年以來漲幅(%)
00899FT潔淨能源27.2613.2120.3535.96
00902中信電池及儲能16.9212.9522.4329.56
00920富邦ESG綠色電力26.2712.730.1144.66
009805新光美國電力基建17.117.7528.1637.87

資料來源：CMoney，統計至 2026 年 5 月 12 日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源 009805新光美國電力基建 00902中信電池及儲能 AI 電力

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