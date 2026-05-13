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「台灣價值」ETF爆53萬人逃亡血淚史！00940衝上11元 自救會嗨喊解散

聯合新聞網／ 綜合報導
00940近期股價站上11元，引發臉書社團自救會高喊可以下車了。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
00940近期股價站上11元，引發臉書社團自救會高喊可以下車了。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

元大台灣價值高息（00940）ETF近期股價衝上11元，單日漲幅甚至超越0050，讓不少投資人在臉書自救會社團裡高喊，「終於可以下車了」、「這2年過得好辛苦」、「不想要繼續在這一檔浪費人生了」。

0940自救會裡目前仍有6.2萬名成員，不少人長期身陷「10元套牢魔咒」，其近期股價狂漲是來自於聯發科、聯詠、大聯大、瑞昱等AI、半導體股貢獻漲幅，以前自救會裡大家都愁雲慘霧，近日則變成大型同樂會。

回顧2024年3月，正值被動式高股息ETF紅透半邊天，打著「台灣價值」之名00940在掛牌前掀起募集狂潮，短短5天申購狂吸1752億元，股東人數逾99萬人，被視為高股息ETF代表作之一，甚至還有民眾為了買00940跑去解定存，號稱「00940之亂」，沒想到它卻在上市首日直接破發。

事後，有許多人還未等到回本就選擇提早下車，也因此爆發超過53萬人認賠離場的史上最大逃難潮，00940除了從1750億規模縮水到778億，整體月配息也下滑，股價長期處於折價狀態。

理財部落客「懶錢包」在YouTube進一步分析，00940與其他18檔同樣主打高股息的ETF相比，排在後段班的第14名，「如果投資人無法分辨選股邏輯合不合理，適不適合自己，最好觀察上市後的換股、費用率、波動與報酬」。

這次00940站上11元，臉書自救會裡的成員也自嘲，「好韭喔」、「台股這2年漲這麼多，人家都不知道噴去那了」、「真好，知足常樂」、「套快2年多才回到11塊多，我是真的笑不出來」、「把那些錢投入其他ETF隨便都賺」，但也有人樂觀表示，「簡單說大家都解套了！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息

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