迷信抬轎論？棄00403A轉00991A超諷刺…邏輯成立那0050才是轎頂大贏家

台股站上4萬點後，市場最不缺的就是熱錢與神話。近日主動統一升級50（00403A）掛牌引發的「溢價之亂」漸漸平息，但隨之而來的「抬轎論」又來了。

有網紅稱00403A規模暴增帶來的400億元資金是「甜蜜負擔」，不僅考驗經理人的建倉功力，更可能成為「抬轎」他人績效的燃料。

說法看似合理符合學理，但若細究其中的資金流向，會發現這更像是一場集體共舞。

甜蜜負擔下的抬轎幻覺

主動式ETF抬轎論的核心觀點，在於00403A這類後來者需在短時間內消化數百億規模的龐大資金。

受限於市場流動性，經理人的選股池勢必鎖定在台股前150大市值標的。

當後來者被迫在建倉期大舉掃貨權值股時，選股邏輯相似、早已布局完成的主動復華未來50（00991A）便會因股價被推升而受惠，這便是市場熱議的「抬轎」效應。

市值型ETF才是終極受益者

然而，這種資金推升並非單向...

當市場上多檔主動式ETF集體湧向大型權值股時，真正坐在轎頂最穩、受益最直接的，其實是持股純度最高、成分股更集中的市值型ETF元大台灣50（0050）。

在多方主動資金集體「被迫」掃貨的浪潮下，0050反而成為了各家主動型標的集體抬轎的終極對象。

棄新換舊的金融諷刺

若投資人深信這套抬轎邏輯，進而產生「棄00403A轉00991A」的想法，在金融邏輯上顯得相當諷刺。

既然預期00403A的買盤會有效推升權值股，與其在兩檔選股高度重疊的主動式標的間打轉、試圖賺取微薄的「建倉紅利」，不如直接回歸0050。

盲目在相似的選股池裡變換標的，往往會讓投資人忽略了那頂真正被抬得最高、最穩的轎子。

回歸理性與績效較量

對於投資人而言，這場資金遊戲中最重要的指標不是誰幫誰抬轎，而是「價格的合理性」。

00403A掛牌首日溢價一度失控，讓不少追高者尚未起跑就先虧掉5%成本；經過今日修正，00403A溢價幅度已收斂至0.49%。

代表溢價風險基本消除，對於想參與主動式管理紅利的投資人來說，現在才是真正回歸績效較量的開始。

掌握數據避開收割陷阱

主動式ETF的價值在於經理人的Alpha操作，但也別忘了大盤的Beta威力。雖然短期內特定標的能交出超過50%的驚人報酬，但長線歷史規律依然冷酷：5年後約有8成的主動式標的績效將難敵大盤。

明日起，若計畫進場布局的投資人，不論是在看好抬轎紅利或經理人選股實力的同時，務必養成一個習慣：買進前先上投信官網確認即時預估淨值。

在4萬點的高位，任何一分的成本節省都是獲利保險；與其迷信網紅口中的監控系統或神祕預測，不如掌握最基礎的折溢價數據：畢竟在投資這條路上，不當被收割的韭菜，才是成為贏家的第一步。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。