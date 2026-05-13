00403A溢價收斂至0.49%！告別追價風險…投資人明日可考慮進場布局

主動統一升級50（00403A）在掛牌次日展現出顯著的價格修正，相較於昨日一度衝破5%的溢價熱況，今（13日）市價已明顯向淨值靠攏，溢價幅度成功收斂至1%以內。

收盤數據，00403A的市況表現如下：

收盤市值：10.18元（較昨日收盤價下跌5.74%）

預估淨值：10.13元

折溢價幅度：0.49%（已收斂至1%之內）

成交量：3,882,820張

成交金額：397.44億元

隨著溢價幅度回落至0.49%，原本計畫買進布局但因昨日追價風險過高而觀望的投資人，從明天開始已具備較佳的進場條件。

目前的溢價水準已進入相對合理的範圍，代表投資人不再需要支付過高的超額成本。

不過還是要提醒投資人，主動式ETF的市價會隨市場情緒波動，買進之前最好養成習慣，先至投信官網查詢即時預估淨值，確認溢價狀況後再行申購。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。