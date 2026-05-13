聽新聞
0:00 / 0:00
00403A溢價收斂至0.49%！告別追價風險…投資人明日可考慮進場布局
主動統一升級50（00403A）在掛牌次日展現出顯著的價格修正，相較於昨日一度衝破5%的溢價熱況，今（13日）市價已明顯向淨值靠攏，溢價幅度成功收斂至1%以內。
收盤數據，00403A的市況表現如下：
收盤市值：10.18元（較昨日收盤價下跌5.74%）
預估淨值：10.13元
折溢價幅度：0.49%（已收斂至1%之內）
成交量：3,882,820張
成交金額：397.44億元
隨著溢價幅度回落至0.49%，原本計畫買進布局但因昨日追價風險過高而觀望的投資人，從明天開始已具備較佳的進場條件。
目前的溢價水準已進入相對合理的範圍，代表投資人不再需要支付過高的超額成本。
不過還是要提醒投資人，主動式ETF的市價會隨市場情緒波動，買進之前最好養成習慣，先至投信官網查詢即時預估淨值，確認溢價狀況後再行申購。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。