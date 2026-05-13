監控00981A砍鴻海（2317）跟著賣避險駭客？今逆漲收漲打臉網紅：小心繳智商稅被割韭菜

主動式ETF熱潮在台股站上4萬點後持續延燒，卻也成了有心人士包裝「割韭菜」商品的新舞台。

近期市場出現財經網紅大力推銷「主動式ETF每日監控系統」，宣稱能掌握經理人第一手異動，跟隨系統「抄作業」能提早卡位飆股、避開利空，績效有望更勝直接買ETF。

隨後發生的鴻海（2317）資安事件，更被這類軟體推銷者當作「神預測」的宣傳活廣告。

據系統異動明細顯示，主動型標的主動統一台股增長（00981A）於5月12日果斷出清手中近3/4的鴻海持股，減碼數量高達10565張。當晚恰巧傳出鴻海美國廠遭駭客攻擊、竊取8TB資料的重大利空消息。

網紅以此大作文章，暗示系統能幫助散戶洞悉經理人決策，進而精準避險。

然而，5月13日的股價表現卻給了這類跟單邏輯一記響亮的耳光...

儘管利空罩頂且投信大舉砍倉，鴻海股價展現極強韌性，終場不跌反漲，以251.0元作收，漲幅達0.40%。

這顯示了監控系統的致命盲點：

數據具備落後性 當系統數據更新時，經理人早已完成減碼，散戶跟著恐下車往往砍在相對低點 外資看法分歧 在投信拋售之際，外資法人卻逆勢大舉掃貨，成為支撐股價反彈的主力 缺乏避險工具 經理人砍倉時背後可能有期貨對沖或嚴格的風控機制，盲目跟單的散戶若在反彈前夕因焦慮離場，反而成了被市場清洗的對象

宣稱能完美複製經理人績效、甚至精準避開暴跌的監控工具，本質上賣的是投資人對錯過行情的焦慮感。

如果這套系統真能穩賺不賠，開發者理應自行開槓桿致富，根本不用大費周章在網路上販售軟體賺取訂閱費。

投資人應保持警覺，若真的認同特定經理人的操盤實力，最穩妥且低風險的做法就是直接申購該檔主動式ETF，而非淪為網紅割韭菜的養分。

在多頭市場中，盲目跟隨數據異動而缺乏避險意識，最終往往只會成為幫法人接刀的「終極冤大頭」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。