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記憶體 HBM 供不應 這 ETF 核心持股 SK海力士、三星樂受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰臺韓科技報酬率。(資料來源：投信投顧公會，國泰投信整理)
國泰臺韓科技報酬率。(資料來源：投信投顧公會，國泰投信整理)

AI競賽白熱化下，科技巨頭為爭奪算力資源幾乎不計代價，也讓半導體、伺服器、散熱與電源供應鏈獲得長達三年的龐大訂單能見度，帶動全球科技股強勢上攻，尤其台股與韓股表現最為亮眼，台股4月漲幅達22%，同期韓股則大漲30%，全台少數同時布局台韓科技股的國泰臺韓科技ETF（00735）在同類型ETF表現傲人，成為市場關注焦點。

投信投顧公會最新公布2026年4月基金績效評比表，國泰臺韓科技（00735）在同類型「指數股票型-產業類」基金報酬率名列前茅，今年以來績效63.31%位居同類型第一，三個月、六個月、一年績效亦全面居冠，報酬率分別達34.35%、69.80%、189.68%；而二年、三年績效則分別為180.30%、286.55%，展現強勁的中長期爆發力。00735同時掌握台灣AI供應鏈與韓國記憶體雙強優勢，在全球AI資本支出持續擴張下，坐擁高度受惠題材。

國泰臺韓科技（00735）主要成分股除台灣民眾熟悉的台積電、台達電及聯發科外，更是國內少數直接布局韓國股市的ETF，目前持有三星電子與SK海力士權重合計約35%。國泰投信ETF研究團隊表示，由於AI需求高速成長，HBM與DRAM產能幾乎被擠壓殆盡，市場預期記憶體超級週期將至少延續至2027年，甚至不排除一路延長至2030年。

近期全球資金再度大舉回流記憶體相關族群，在AI記憶體雙雄三星與SK海力士強勁獲利帶動下，截至5月12日，南韓KOSPI指數今年累積漲幅已達8成，成功突破7,000點整數大關。高盛更將韓國股市列為亞洲「最高信念」投資市場，持續上調目標價，顯示國際資金對AI產業鏈前景高度看好。

國泰臺韓科技（00735）經理人江宇騰進一步指出，記憶體需求爆發不僅推升韓股，也同步反映於韓國出口表現。韓國第一季出口額達到2,199億美元，寫下歷史新高，其中半導體出口額年增幅更高達139%，帶動韓國GDP成長。隨AI應用從模型訓練逐步轉向推論階段，GPU與CPU所需搭載的記憶體容量持續倍增，加上高頻寬記憶體HBM大量消耗DRAM產能，使全球DRAM供需缺口持續擴大。

此外，代理式AI（Agentic AI）帶來更龐大的Token生成需求，也同步推升快閃記憶體需求，使各類型記憶體產品全面進入長期供不應求狀態，成為AI基礎建設不可或缺的重要核心。

目前SK海力士HBM產能幾乎已完全售罄，市場供不應求情況明顯，包括Alphabet、Meta與微軟等國際科技巨頭，為確保未來HBM穩定供應，甚至主動提議出資協助SK海力士興建專屬晶圓廠，並協助採購價格昂貴的艾司摩爾（ASML）設備。

市場研究機構IDC更指出，記憶體產業已從過去典型的景氣循環股，正式轉變為AI基礎設施中的「戰略資產」，缺貨超級週期恐將從原先預估的2026年進一步延長至2030年。國泰投信表示，在AI長線趨勢持續成形下，國泰臺韓科技（00735）可望持續受惠，建議投資人現階段可透過定期定額方式分批布局，掌握AI超級循環帶來的長線成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SK海力士 韓股 科技股

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