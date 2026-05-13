快訊

春哥侃陸／川習會這一局 先看三張明牌、兩張暗牌

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

聽新聞
0:00 / 0:00

買0050、台積電（2330）賺太少太慢？詹璇依揭「短期績效」2陷阱：隨意換股是投機

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依提醒投資人切莫因他人短期高獲利而產生焦慮。記者曾學仁／攝影
財經主持人詹璇依提醒投資人切莫因他人短期高獲利而產生焦慮。記者曾學仁／攝影

財經主持人詹璇依針對投資人持有優質標的卻產生績效焦慮的現象發表看法。

她指出，許多投資人即便持有元大台灣50（0050）與台積電（2330）等長期表現優異的股票，仍會因落入「短期績效」的兩大陷阱而感到不安：

盲目與他人比較短期對帳單

當看見別人獲利兩、三倍，而自己僅有25%時，便會產生自覺不如人的錯覺

面對市場短期虧損

因看見他人似乎仍維持獲利，進而開始懷疑自己的投資組合配置

詹璇依建議，要克服這些心態陷阱，投資人首要任務是完全了解並建立對長抱標的的信心，且投入的資金務必是「閒錢」，不應動用生活必需資金進行冒險，如此才能在市場風險中保有韌性。

她強調，優質標的通常具備度過波動的能力，投資人切莫因一時的心理落差，就隨意將手中的好股票更換成來路不明的「妖股」或「名牌」。

詹璇依提醒，這種因焦慮而隨意換股的行為已非投資而是投機，投資人應守住初衷以應對市場波動。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 市值型

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

延伸閱讀

00403A溢價5.57％是不合理價格！陳重銘「有貨先跑」：投信會不斷發貨淨值一定會回歸

台積電（2330）股東破251萬人！阿格力曝最新天梯：持有1張又1股就贏過80％股民

0050真的不及主動式ETF？郭哲榮曝殘酷真相：5年後8成敗退…高股息已驗證

18歲月投1萬0050太少乾脆不要？懶錢包：成立以來的年化報酬推算65歲退休有4.3億

相關新聞

買0050、台積電（2330）賺太少太慢？詹璇依揭「短期績效」2陷阱：隨意換股是投機

財經主持人詹璇依分析投資者因短期績效焦慮而盲目換股的兩大陷阱，強調投資人需對長期標的建立信心，並確保資金來源不影響生活必需，避免因焦慮而轉向投機行為。

18歲月投1萬0050太少乾脆不要？懶錢包：成立以來的年化報酬推算65歲退休有4.3億

理財頻道《懶錢包》主持人摳摳指出，18歲女大生每月投資1萬元於元大台灣50（0050），可望在65歲時以年化14%回報累積4.3億。摳摳強調，越早投資越能獲益，尤其是面對將加密貨幣比例過高的風險。

0050真的不及主動式ETF？郭哲榮曝殘酷真相：5年後8成敗退…高股息已驗證

知名財經分析師郭哲榮預測，5年內約8成主動式ETF績效將低於元大台灣50（0050）。他警示投資人勿因花哨名稱盲目追逐，應聚焦強勁基本面個股如聯發科或群聯。保持理性，正視市場風險至關重要。

美股回檔 台股下跌超過600點 權值股欲振乏力 ETF新兵00403A溢價回吐

美股科技股昨晚出現明顯獲利了結賣壓，也讓今（13）日台股開盤氣氛不像前幾天那樣一路狂飆。台股開盤一路下殺超過600點，來到41328點。法人指出，主要受到美國通膨數據偏熱、美伊局勢再度升溫影響，費城半導體指數重挫超過3%，台積電ADR下跌約1.8%，市場氣氛轉為觀望。

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

記憶體 HBM 供不應 這 ETF 核心持股 SK海力士、三星樂受惠

AI競賽白熱化下，科技巨頭為爭奪算力資源幾乎不計代價，也讓半導體、伺服器、散熱與電源供應鏈獲得長達三年的龐大訂單能見度，帶動全球科技股強勢上攻，尤其台股與韓股表現最為亮眼，台股4月漲幅達22%，同期韓股則大漲30%，全台少數同時布局台韓科技股的國泰臺韓科技ETF（00735）在同類型ETF表現傲人，成為市場關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。