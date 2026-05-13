買0050、台積電（2330）賺太少太慢？詹璇依揭「短期績效」2陷阱：隨意換股是投機

財經主持人詹璇依針對投資人持有優質標的卻產生績效焦慮的現象發表看法。

她指出，許多投資人即便持有元大台灣50（0050）與台積電（2330）等長期表現優異的股票，仍會因落入「短期績效」的兩大陷阱而感到不安：

盲目與他人比較短期對帳單

當看見別人獲利兩、三倍，而自己僅有25%時，便會產生自覺不如人的錯覺

面對市場短期虧損

因看見他人似乎仍維持獲利，進而開始懷疑自己的投資組合配置

詹璇依建議，要克服這些心態陷阱，投資人首要任務是完全了解並建立對長抱標的的信心，且投入的資金務必是「閒錢」，不應動用生活必需資金進行冒險，如此才能在市場風險中保有韌性。

她強調，優質標的通常具備度過波動的能力，投資人切莫因一時的心理落差，就隨意將手中的好股票更換成來路不明的「妖股」或「名牌」。

詹璇依提醒，這種因焦慮而隨意換股的行為已非投資而是投機，投資人應守住初衷以應對市場波動。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。