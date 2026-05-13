凱基00981T 每受益權單位擬配發0.065元

凱基雙核收息債股平衡ETF基金（簡稱平衡凱基雙核收息，00981T），迎來掛牌上市以來第五次配息，期前公告每受益權單位擬配發0.065元，預計5月19日除息，6月12日發放，有意參與除息的投資人，5月18日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，美國FOMC最新決策維持聯邦基準利率不變，與市場預期相符，近日債市受到多項市場消息影響，整體利率普遍走高，且聯準會官員談話持續強調通膨回落仍需時間，貨幣政策將維持偏緊立場，對中長天期利率形成上行壓力；股市方面，AI行情持續成為股市之投資主軸，不過在美國企業大規模兌現AI投資之前，企業的實質獲利能力將會是帶動後續股價表現的主要驅動力。

美系雲端服務供應商（CSP）領導廠商在最新財報公布，持續擴大資本支出，為科技史上規模最大的集中基礎建設投資周期，台灣AI相關廠商長線多方優勢明顯，台股長線偏多看好。平衡凱基雙核收息（00981T）股票部位布局台股前25大市值公司，有望在台股多頭格局、集中火力之際，追求成長動能。此外，為在台股市值的基礎上能有機會放大股息權益，平衡凱基雙核收息（00981T）內建股息增益權重調整機制，在每年股息旺季（6至9月）前進行換股，確保投資策略在息收與成長機會不漏接。

而平衡凱基雙核收息的債券部位則鎖定擁有票面利率相對高的BBB級債，且選擇存續期間偏中短、承受的利率波動風險相對低的中短天期債券，有望展現出波動度相對可控、長期報酬表現具競爭力的特性。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊表示，在AI發展的加持下，台股企業2026年獲利預估成長率上修、製造業PMI指數也回升，顯示出景氣持續擴張、庫存循環回升的態勢。儘管台股在股市震盪之際走高，但長線向上的趨勢並未改變，目前評價也位處合理區間上緣，建議投資人布局收益防守搭配AI成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。