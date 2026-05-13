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18歲月投1萬0050太少乾脆不要？懶錢包：成立以來的年化報酬推算65歲退休有4.3億

聯合新聞網／ 綜合報導
理財頻道《懶錢包Lazy Wallet》透過數據證明，18歲起月投1萬元買0050，即便以保守6%報酬率試算，退休時資產也能累積近3000萬元。記者許正宏／攝影
理財頻道《懶錢包Lazy Wallet》透過數據證明，18歲起月投1萬元買0050，即便以保守6%報酬率試算，退休時資產也能累積近3000萬元。記者許正宏／攝影

理財頻道《懶錢包Lazy Wallet》主持人摳摳近日針對網路熱議的「18歲女大生月入1萬元是否值得投資元大台灣50（0050）」話題分享見解。

摳摳指出，該討論源於學生論壇Dcard，主角是一名每月擁有2.5萬元可用資金（含零用錢與打工收入），並已存有15萬元緊急預備金的18歲大學生。該學生規劃每月投入1萬元申購0050，卻因網友建議「不如拿去旅遊享受生活」而產生動搖。

對於投資金額多寡是否影響效益，摳摳持肯定立場表示，只要有閒錢就買，且現在就是最好的時機；她強調，投資越早開始越好，時間帶來的報酬可能超乎想像...

根據引用的數據：

截至2026年4月底，0050自成立以來的年化報酬率約為14.06%...

若以14%計算，每月投資1萬元，大學4年可累積超過63萬元
若持之以恆投入30年，48歲時資產可破4500萬元
若堅持至65歲退休，最終資產更可能達到驚人的4.3億元

不同報酬率情境下的複利效果

14%的年化報酬率或許過於樂觀，若將期待值降至更合理的區間，資產累積依舊驚人：

若以台股長期平均10%年化報酬率計算，18歲起月投1萬元，30年後資產可達2000萬元，退休65歲時資產則約1.1億元。

若參考全球指數化投資較保守的6%年化報酬率，投資30年也能累積快1000萬元，65歲退休時資產則接近3000萬元。

數據證明，複利最震撼的地方在於「時間」的貢獻而非本金

延後投資的高昂代價

為了強調「趁早開始」的重要性，摳摳以8%年化報酬率為基準，計算若要達成65歲時擁有5667萬元的目標，不同年齡起步所需付出的代價：

18歲開始

每月僅需投入1萬元。

28歲開始

每月投入金額需翻倍至22303元。

38歲開始

每月負擔飆升至51848元。

48歲開始

每月需投下134192元才追得上年輕的自己。

加密貨幣配置看法

針對該女大生規劃每月另撥5000元購買比特幣的想法，摳摳持較保留態度。她質疑投資者是否真正了解加密貨幣的風險與定位，並指出該筆金額已佔投資總額的33%，比例顯然過高。

她援引投資圈一般建議，加密貨幣在資產配置中以1%至5%的小比例配置較為穩妥，畢竟幣圈波動並非人人都能承受。

摳摳總結指出，指數化投資的核心在於「不選股、不擇時」，重點是買下整個市場並持續長期持有。

她認為該女大生在18歲就能有規律地投資1萬元，已領先許多上班族，只要穩紮穩打，提早實現買車買房等人生目標並非難事。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 定期定額 複利

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