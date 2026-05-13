0050真的不及主動式ETF？郭哲榮曝殘酷真相：5年後8成敗退…高股息已驗證

知名分析師郭哲榮（哲哲）針對近期主動式ETF掛牌熱潮發表看法。

哲哲指出盤面上出現如主動統一升級50（00403A）等新標的，雖然投信公司在命名上展現創意，結合「主動」、「升級」與「台灣50」等吸睛詞彙，但他示警投資人切勿僅因標的名字好聽就盲目進場。他強調，投資應回歸數據與績效本質，而非被市場行銷辭彙所吸引。

郭哲榮進一步回顧其過去精準的預判，他提到早前在市場熱捧高股息ETF時，他就曾多次公開預言高股息標的的長線績效終將輸給元大台灣50（0050）等市值型標的。

他直言，這項觀察在3、5年後的今日已獲得市場實證，呼籲投資人應以此為鑑，不要重蹈覆轍；他認為主動式ETF雖然看似有經理人代為選股，但歷史規律往往對大盤市值型標的較為有利。

延續同樣邏輯，郭哲榮引述投資大師巴菲特（Warren Buffett）的觀點，直言主動式ETF在理論上難以擊敗大盤。

他預測若以5年為跨度，市面上每10檔主動式ETF中，大約有8檔的績效最終會低於追蹤大盤的0050 他指出，雖主動型基金強調專業選股，但長期而言，大多數的經理人表現仍難以維持勝過大盤的優勢

對於追求超額報酬的投資人，郭哲榮建議與其申購主動式ETF，不如直接配置具備強勁基本面與成長動能的龍頭個股，例如聯發科（2454）或群聯（8299）；他認為這類龍頭股在多頭行情中的獲利效率與爆發力會遠比主動ETF更為直接。

他呼籲投資人保持理性，正視市場過熱後的風險，切莫隨市場熱度盲目追逐新掛牌商品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。