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美股回檔 台股下跌超過600點 權值股欲振乏力 ETF新兵00403A溢價回吐

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
美股回檔，台股下跌超過600點，權值股欲振乏力，ETF新兵00403A溢價回吐。圖／本報資料照片
美股回檔，台股下跌超過600點，權值股欲振乏力，ETF新兵00403A溢價回吐。圖／本報資料照片

美股科技股昨晚出現明顯獲利了結賣壓，也讓今（13）日台股開盤氣氛不像前幾天那樣一路狂飆。台股開盤一路下殺超過600點，來到41328點。法人指出，主要受到美國通膨數據偏熱、美伊局勢再度升溫影響，費城半導體指數重挫超過3%，台積電ADR下跌約1.8%，市場氣氛轉為觀望。

包括聯發科、台積電等權值股無力撐盤，台積電下跌50元開出，暫時守住2200元關卡。光通訊、記憶體相關族群也不若前幾天強勢，法人分析，高檔換手與短線沖洗已經非常明顯。雖然市場資金仍集中在AI、半導體概念股，只是類股輪動速度愈來愈快，上下震盪幅度也加大。

值得注意的是，新掛牌的主動式ETF「00403A」。周二成交量爆出超過418萬張，成交金額超過440億元，成台股最熱門商品，終場上漲近6%。市場買盤明顯帶有「AI信仰」與「主動式ETF熱潮」雙重效應，不少投資人甚至把它當成「升級版0050」來追。

但問題也開始浮現。由於00403A溢價過高，短線買氣過熱，今天出現獲利了結賣壓。開盤下跌近5%，法人指出，當市場情緒太熱、價格偏離淨值過大時，短線震盪通常也會更劇烈。尤其昨晚美股半導體股轉弱，台股同步反應，00403A也出現溢價回吐。

法人表示，台股目前仍是多頭架構，但高檔震盪味道愈來愈濃。尤其這幾天不少股票已經不是「有沒有漲」，而是「一天能震幾百點」，短線情緒相當火熱。除美股表現外，須多加觀察台積電與AI族群能否止穩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台股 半導體

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