00403A開盤校正回歸！溢價從5.57％縮至1.98％…現買現虧風險成真

主動統一升級50（00403A）在經歷掛牌首日瘋狂溢價後，今天（13日）開盤隨即展開劇烈的溢價收斂。

根據開盤約9點6分左右的即時數據，00403A成交價回落至10.32元，單日跌幅高達4.44%，成交量在短短幾分鐘內也迅速突破56萬張（568,132張）。

對照投信官網最新公告的即時預估淨值資訊，00403A此時的預估淨值為10.12元。

相較於昨日收盤時驚人的5.57%溢價率，今日開盤後的溢價幅度已迅速縮減至1.98%左右。這印證了市場專家與投信官方昨日的警示，當過度亢奮的買氣降溫後，不合理的溢價最終會向淨值靠攏。

盤面狀況顯示，今日開盤即跳空下挫，最低一度來到10.25元，股價走勢正處於修正溢價的過程。

由於昨日追高買入的人面臨帳面價格直接「校正回歸」，今日開盤的賣壓明顯湧現，內盤交易占比約40.77%，外盤則佔59.23%。

雖然溢價率已顯著收斂，但距離1%以內的合理範圍仍有一小段差距，投資人操作上仍應謹慎，避免在價格尚未完全回歸淨值前盲目搶短。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。