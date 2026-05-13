台股高息 ETF 今年平均漲幅22.02% 這檔漲幅76.35%居冠

聯電（2303）5月12日股價漲停至104.5元收盤，創1994年5月31日以來近32年新高，2026年以來漲幅112.18%。聯電是台股高息ETF的重要成分股，因此也讓去年被投資人嚴格檢視的台股高息ETF績效大進補，25檔台股高息ETF今年來含息表現平均22.02%，表現相對穩健出色。

包括群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息（0056）等20檔台股高息ETF成分股中持有聯電，以今年來含息績效表現來看，00927漲幅76.35%最出色，股價也創新高，讓受益人息利雙收都賺錢。據了解，00927的持股鎖定半導體中的高息龍頭股，以追成長、重市值、真高息三大訴求構成選股策略金三角，透過100%布局半導體產業來掌握成長機會，並在考量股利發放總額的前提下，篩選出市值大的半導體龍頭股，再依據最新股利公告精準鎖定當中的高息股，以此兼顧投資組合的成長性與股息力。

群益投信台股ETF研究團隊表示，要能抵禦台股市場的波動度，配置要有高息ETF，在AI、科技股領軍下，推升台股續揚，隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位越加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，因此樂觀看待台股今年表現。投資人可適度配置擁有科技前景又有息收保護的高息ETF，能兼顧收益，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期。

00927經理人謝明志謝明志強調，台股後續仍為AI相關題材發酵，尤其參考最新四大CSP展望，今年資本支出將高達7,250億美元，較2025年的紀錄激增將近80％。AI相關的概念股預期仍為市場主軸，包含載板、光通訊、測試介面以及設備等。高息股的誘因除穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股的投資人可考量採納的投資工具。特別是在人工智慧相關產業需求持續暢旺下，台股科技型高息ETF更可期待息利雙收。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。