投資0050後想分散配置不是買00981A或0056！理財館長推：0051成分股完全不重疊

許多投資人持有元大台灣50（0050）後，常擔心台積電占比過高或想進一步分散配置。

理財館長指出，若目標是降低成分股重疊，最適合的搭法並非主動統一台股增長（00981A）或元大高股息（0056），而是大眾較少聽聞的元大中型100（0051）。

理財館長解釋，0050涵蓋台灣市值最大的50間公司，而0051則納入第51名至第150名的中型企業，兩者成分股完全沒有重複。

理財館長建議，投資人若覺得0050的權值股比例太重，與其挑選其他複雜標的，不如直接配置0051來增加中型股權重，讓投資組合更全面。

他更分享利用Manus AI進行驗證的方法，透過AI自動搜尋成分股並分析重疊度，結論同樣顯示0051是分散0050配置的最佳選擇。

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