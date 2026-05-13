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00403A溢價5.57％是不合理價格！陳重銘「有貨先跑」：投信會不斷發貨淨值一定會回歸
針對主動統一升級50（00403A）上市第一天就出現5.57%的驚人溢價，不敗教主陳重銘直言「老師在講都沒有在聽，老師生氣了」。
他以熱門的孫悟空公仔為例，指出當商品剛上市因貨源不足導致眾人搶購時，價格就會被推高到1200、1300元，這就是溢價。
陳重銘強調，ETF剛上市時或許籌碼不夠，但投信其實可以不斷發行新的受益權單位，「你要多少給你多少」，因此這種大幅溢價的情況一定會回歸淨值，甚至第二天、第三天就回歸了。
陳重銘特別提醒投資人，剛上市的ETF若出現大幅溢價，千萬不要盲目跟進去追。
他語重心長地表示，這種溢價過高的情況下，投資人一定要注意風險，更直言「溢價太高有貨先跑就對了」，呼籲大家在瘋熱潮之餘，也要看清價格回歸的本質。
◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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