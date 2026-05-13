主動式 ETF 買氣愈燒愈旺 台股大散戶時代三個劇變

台股多頭氣盛，近期攻上40,000點新紀元，帶動主動式ETF買氣愈燒愈旺。隨整體主動式ETF資產規模擴增，台股除迎來「大散戶時代」外，並將出現資金集中化、波動加大化、璞玉邊緣化等三大結構性改變。

台股今年來大漲44.6%，衝上40,000點新里程碑後，操作績效明顯優於大盤的主動式ETF，更讓投資人趨之若鶩，紛紛解約定存、保險或賣出高股息ETF轉換至主動式ETF。

專家分析，主動式ETF透過適度調節高本益比個股、保留現金或轉入防禦型權值股，展現靈活現金管理能力。最新的台股定期定額扣款數據顯示，已有主動式ETF擠入排行榜前十大，標誌以往追高殺低的散戶華麗轉身成專業操盤的類法人。

主動式ETF由「嬰孩」長大成「巨人」，對台股流動性及胃納量亦帶來考驗。例如，操盤人對於產業前景「英雄所見略同」，可能使資金過度集中鎖定成長力道最強的高價股，在多頭行情時誕生更多高估值的千金股甚至萬元股。

惟若行情翻空或個股基本面反轉，主動式ETF調整持股，甚至跟單操作的投資人衍生的賣壓，恐引發連鎖效應，造成股價波動加大。

此外，現階段AI蔚為盤面主流，亦為追求絕對績效的主動式ETF布局重點，相對而言，質優的非AI科技股或傳產股可能成遺珠之憾，出現璞玉邊緣化現象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。