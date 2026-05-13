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主動式台股ETF上路滿周年 00403A掀高潮…再寫三大紀錄

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

主動式台股ETF上路甫滿周年，昨（12）日再由統一投信旗下主動統一升級50 ETF（00403A）掀高潮，寫三大紀錄，包括募集金額791.7億元、掛牌首日規模飆升至1,176.8億元，均創主動式ETF新高，昨日爆出420.4萬張成交量，更刷新台股單一商品天量。

在主動統一台股增長（00981A）口碑帶路下，00403A不僅募集首日便人氣炸鍋，讓統一投信行銷策略緊急降溫，最近仍湧入近800億元資金，雖未超過元大台灣價值高息ETF的1,752億元，但仍創主動式ETF募集金額新高；昨天掛牌首日持續吸金，開盤不到30分鐘，便爆出百萬張成交量，盤中最高達10.96元，溢價一度超過6% ，終場漲0.6元或5.8%，收10.8元。據統一投信公布，每股淨值10.24元，溢價5.4%。

法人分析昨日搶進資金有三路，一路來自高股息ETF資金投資人將部分資金改買主動台股ETF，另兩路是ETF掛牌首日造市券商資金、感覺「10元掛牌比較便宜」的散戶，才使交投異常熱絡。

面對資金大潮，統一投信昨日早上特別透過官方臉書粉絲團等社群平台發出「重要通知」，示警主動00403A目前溢價過大，提醒投資人當市場價格遠高於淨值時，買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」，呼籲交易前務必審慎評估價格合理性。

00403A大受歡迎，統一投信首檔主動式台股ETF──00981A是最佳帶路雞，在網友暱稱「瑤池金母」經理人陳釧瑤操盤下績效亮眼，掛牌不到一年，規模已高達2,750億元，昨日盤中股價站上30.43元，終場漲0.28元收29.97元，改寫盤中、收盤史高。

台股今年來表現亮麗，帶動台股ETF主被動式合計規模昨日突破6兆元大關，其中主動式台股ETF已達16檔，合計6,459.2億元。繼主動統一升級50轟動掛牌後，接下來到月底前還有主動富邦台灣龍耀、主動聯博台灣動能收益50、主動中信台灣收益成長等三檔將募集，攸關台股後續動能，成績備受關注。

回頭檢視已掛牌的16檔主動台股ETF，今年來16檔平均績效53.1%，勝過大盤的44.6%，其中包括主動統一台股增長、主動第一金台股優、主動群益科技創新、主動復華未來50、主動台新優勢成長、主動中信台灣卓越等六檔，漲幅都逾七成，加上部分配息率不輸高股息ETF，都是投資人對主動式台股ETF信心大增的原因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

統一投信 ETF 台股

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