拚複利 不配息ETF成市場新趨勢

台灣ＥＴＦ市場大轉變，過去投信業者怕投資人嫌配息少、深怕配息一降資金就跑，如今業者反而爭取加掛「不配息級別」，希望讓投資人把報酬留在基金內滾動。從「高配息才好賣」到「主打不配息」，ＥＴＦ商品設計出現新風向。

券商主管表示，過去幾年，高股息、月配息、年化配息率幾乎是ＥＴＦ吸金保證，許多投資人買ＥＴＦ，第一句不是問成分股、也不是問總報酬，而是問「配多少、多久配一次」。因此ＥＴＦ一旦配息下修，市場壓力立即浮現，甚至可能引發資金轉向其他標榜高配息的新商品。

但台股多頭延續，投資人開始重新比較「領息」與「總報酬」。券商解釋，當ＡＩ、半導體與權值股行情走強，部分高股息ＥＴＦ因選股邏輯或配息壓力，績效未必能完全跟上大盤，投資人逐漸發現，配息不等於資產成長；若投資目標是長期累積，不配息、讓資本利得留在基金內複利滾動，可能更符合需求。

因此，現有ＥＴＦ是否可加掛「配息」與「不配息」級別，近期成為業者關注焦點。證交所董事長林修銘日前在立法院財委會表示將在三個月內提出方向；據悉，大型投信業者均表贊同，但市場人士坦言，制度設計仍須兼顧公平性。

若新增級別不被視為新發行ＥＴＦ，既有大型ＥＴＦ可快速擴大規模，可能讓「大者恆大」更明顯；但若程序過於繁複，也可能降低業者推動誘因。

投信業者評估，若未來開放既有ＥＴＦ加掛不配息級別，對大型ＥＴＦ將是重要商品延伸。過去同一檔ＥＴＦ通常只有一種收益分配設計，投資人若認同成分股或投資策略，卻不想領息，只能另找商品；未來若能在同一策略下選擇配息或不配息，就能同時滿足退休現金流與長期資產累積兩種需求。

券商主管說，實際上針對高資產客戶或是退休族來說，配息仍有需求。但不配息逐步被市場看見，也代表ＥＴＦ市場正從配息競賽，走向總報酬競爭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。