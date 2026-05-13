主動式ETF「跟單破口」浮現 投資人布局搭順風車

主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）熱潮持續延燒，不過，市場人士透露，主動式ＥＴＦ持股天天曝光，原本是資訊透明的優勢，現在可能成為被市場跟單的破口。

主動式ＥＴＦ有多熱？以昨天掛牌的00403A「主動統一升級50」為例，上市首日爆出四二○多萬成交新天量，溢價一度逾百分之六，促使發行商統一投信發出「重要通知」，示警商品溢價過大，提醒投資人買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」，呼籲審慎評估價格合理性。

投信業者指出，主動式ＥＴＦ每日揭露持股，雖有助投資人檢視經理人操作，但在台股資金追逐熱門題材快速、強勢股籌碼敏感的環境下，每日持股變化被投資人拿來追蹤經理人建倉方向。當熱門主動式ＥＴＦ規模快速放大，若市場推測在分批布局某檔股票，便可能提前卡位，反而墊高ＥＴＦ後續買進成本。市場人士說，現在甚至有人開發Ａｐｐ，提供會員追蹤主動式ＥＴＦ持股變化，等於把每日揭露資料整理成跟單工具。

鉅亨買基金總經理張榮仁說，主動式ＥＴＦ要建立一檔股票部位，通常不可能一天買完。ＥＴＦ公布持股時，市場看到的雖是已完成的交易，但若投資人發現某檔股票持有股數連續增加，可能推測經理人仍在建倉，隔日或後續提前卡位。換言之，投資人不是搶在ＥＴＦ第一筆買單之前，而是從每日持股變化推估「基金還沒買完」。

共同基金揭露較慢 反成優勢

而傳統共同基金過去常被批評「持股揭露較慢」、「透明度不如ＥＴＦ」，在主動式ＥＴＦ熱潮下，反而意外多了一層操作優勢。最新申購數據也顯示，共同基金並未因主動式ＥＴＦ問世而被打趴，反而出現明顯成長。投信投顧公會統計，國內投資股票型基金去年五月至七月申購金額僅約兩百億元，但今年三月衝上八九七億元，幾乎較去年底翻倍。

市場人士指出，這波台股基金申購暴增，除了多頭行情帶動資金回流，也與主動式ＥＴＦ重新炒熱「主動選股」有關。張榮仁說，如果投資人買的是經理人選股能力，不一定只會選ＥＴＦ，例如同一位經理人同時操作ＥＴＦ與共同基金時，若基金績效較佳，高資產客戶反而可能偏好透過基金參與。

他說，若ＥＴＦ與基金由同一位經理人操盤，研究團隊發現優質且具潛力的股票時，也可能因主動式ＥＴＦ每日揭露持股的特性，考慮透過共同基金布局，以避免標的太早被市場發現。共同基金資料相對不即時，過去被視為缺點；但在主動選股操作中，這反而讓經理人保有較完整的建倉與換股空間。

不過，法人建議，ＥＴＦ和基金種類齊全，與其擔心上述問題，投資人還是需針對自身需求，並比較類似產品一段時間內的績效表現，畢竟「績效不會騙人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。