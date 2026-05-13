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0050定期定額 突破百萬戶

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

最新ETF定期定額4月交易戶數排行榜出爐，前十大標的均由台股ETF包辦，同時，元大台灣50（0050）首度突破百萬戶，再創市場新猷。

根據證交所資料統計，4月ETF定期定額交易戶數前十大依序為元大台灣50的100.89萬戶、元大高股息29.68萬戶、國泰永續高股息27.47萬戶、富邦台50的24.09萬戶、群益台灣精選高息14.14萬戶、主動統一台股增長10.3萬戶、富邦科技6.84萬戶、元大台灣高息低波6.58萬戶、國泰台灣科技龍頭4.79萬戶、凱基台灣TOP 50的4.74萬戶，全數都是投資台股的ETF。

對比3月名單，前五大排名都沒有變化，第一多的元大台灣50持續成長，單月增加2.26萬戶或2.3%；主動統一台股增長由第八大提升至第六大，單月增加4.01萬戶或63.97%；凱基台灣TOP 50也首度入列前十大名單，單月增加1.08萬戶或29.46%。

檢視今年來表現，元大台灣50大增29.97萬戶、主動統一台股增長7.24萬戶、富邦科技4.1萬戶、群益台灣精選高息2.19萬戶、元大高股息1.6萬戶、國泰台灣科技龍頭1.08萬戶、國泰費城半導體1.06萬戶，國泰費城半導體是唯一非台股入列的一檔。

元大投信持續建議距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過元大台灣50、元大台灣50 ETF連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。其中，元大台灣50為純粹的市值型ETF，集中反映台灣主要上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

國泰投信分析，金融類股轉強，台股AI的基本面還有機會走大約十到15年，期間股價會依不同題材輪動而上上下下，但有基本面加持的台灣應會一枝獨秀，不妨透過相關ETF聚焦投資主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 元大 凱基

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