綠電、綠能 ETF 人氣燒 富邦 ESG 綠色電力增154%最多

輝達執行長黃仁勳提出「AI五層蛋糕」理論，帶動能源、通訊與科技基建需求升溫，投資人跟著埋單。據集保結算所統計，今年來全球股票型ETF受益人數成長最快的首推富邦ESG綠色電力（00920），增速達154%，FT潔淨能源也擠進人氣前五強之列。

近期能源基建題材再度受到關注，主要受惠於美國能源設備大廠財報優於市場預期，加上市場持續看好AI資料中心帶來的龐大用電需求，帶動電力設備、儲能與能源基建相關族群走強。市場認為，AI競爭已不再只是算力軍備戰，而是正式延伸至「電力供應戰」。

統計至8日，今年來受益人數成長前五大全球股票型ETF中，綠色電力、潔淨能源ETF明顯成市場新寵，反映資金正積極卡位AI帶動的全球電力升級商機。其中，富邦ESG綠色電力成長154%居冠，中信特選金融117%排名第二，第一金太空衛星、FT潔淨能源、元大全球5G分別以69%、18%、8%分居第三至第五。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，隨AI資料中心快速擴張，對穩定供電與電網升級的需求同步攀升，帶動電力設備商地位顯著提升，成為AI產業鏈中的關鍵「賣鏟人」。

從產業發展來看，全球四大雲端服務商Google、Amazon、Microsoft與Meta持續加大AI與資料中心資本支出，也同步推升綠電與能源基建需求。

國際能源總署（IEA）分析指出，全球資料中心用電量至2030年預估將超過1,000億度（TWh），較目前幾乎翻倍，其中AI將成為最主要驅動力。美國能源部也示警，資料中心電力需求快速增加，正對區域電網形成明顯壓力。

洪珮甄指出，在AI趨勢未變下，能源板塊已逐漸從傳統防禦型資產，重新被市場定位為AI基礎建設核心受惠族群。尤其具備再生能源、電網設備、儲能與能源管理能力的企業，可望在全球能源轉型與AI基建浪潮中持續受惠。

FT潔淨能源ETF經理人江明鴻表示，隨著AI應用加速落地，資料中心用電需求快速攀升，凸顯潔淨能源、儲能系統、高效率電源管理及低碳基礎建設的重要性。

隨著AI伺服器出貨持續成長、機櫃功耗呈現結構性攀升，電源管理、儲能備援與綠能基礎建設將成為潔淨能源產業的重要成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。