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ETF 夯 買氣大噴發 總規模6兆元大關達陣
台股昨（12）日再朝向42,000關卡發動攻勢，盤中衝上42,253點，再度改寫盤中新高價位，台股主被動ETF同樣交投熱絡，總成交值再度衝上千億元，改寫第五大量；同時，總規模也達陣6兆元大關，再創新里程碑。
昨日台股主被動ETF交易衝高至1,175.26億元，較11日的630.15億元，大增545.11億元或86.5%，且大幅高於今年來成交日均值的534.89億元。
以個別ETF來看，昨日成交值超過百億元有兩檔，分別為掛牌首日的主動統一升級50、主動統一台股增長，成交值為451.43億元以及114.08億元，且占全體台股主被動ETF的38.41%和9.7%，這兩檔就囊括市場近半數成交值。
主動統一升級50成交值更是刷新台股ETF單日交易熱度的新記錄。
在市場買氣熱烈帶動之下，主動統一升級50單日淨申購金額高達381.69%，推升規模衝上1,176.84億元，收盤仍有5.46%的溢價。
法人也提醒投資人ETF具折溢價性質，加上近期市場波動劇烈，買賣前須留意折溢價，建議投資人下單前應至發行投信官網，或證交所「ETF發行單位變動及淨值揭露專區」，評估折溢價是否過大。
若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致價格與淨值不一致，貿然進場將面對額外的價格波動風險；一般來說，台股ETF合理的折溢價應在1%之內。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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