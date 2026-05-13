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中信00406A 26日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中國信託投信總經理陳正華指出，市場氣氛變化快速，台股震盪加劇。然而，成長與收益其實可以兼得，投資人可以透過主動中信台灣收益ETF（00406A），一舉囊括資本利得、股利、權利金收入，去對抗「怕沒買到、怕沒跟到，以及行情反轉」三個恐懼。

00406A將於5月26日至5月28日展開募集。這檔ETF以主動操作結合掩護性買權策略，透過收取選擇權權利金，把市場波動轉化為收益機會。

主動中信台灣收益ETF經理人張書廷表示，台灣上市櫃公司配息集中於每年6月至9月，投資人其他月份將有現金流空窗期，即使目前市面上有月配與季配息機制的高股息ETF，仍受除息淡旺季影響，而使每次配息金額出現波動。00406A在持有台股股票部位同時，搭配賣出指數買權以收取權利金；相較股息旺季集中特性，權利金的分布相對均衡，有機會彌補除息淡季的資金缺口。

張書廷指出，00406A的掩護性買權策略可望帶來三大優勢。第一是將權利金做為收益來源之一，可望降低現金流集中於特定月份的問題；第二是下檔緩衝有撐，當市場修正時，已收取的權利金有助減輕股票部位的潛在資本利損壓力；第三，當市場波動度提高時，選擇權的權利金有機會同步提升，這也讓震盪行情有機會成為可運用的收益來源。

為在「收權利金」與「保留上漲空間」間取得平衡，00406A採彈性操作設計，掩護性買權部位可依市況調整，透過動態調控，在追求權利金收益與參與股市上漲之間拿捏更合適的比例。

張書廷強調，00406A以主動成長策略出擊，嚴選「三好」標的，力求掌握台股成長趨勢。選股邏輯為「好產業」，鎖定具長線動能的關鍵產業；其次為「好公司」，聚焦股利連續成長企業；最後是「好股價」，透過結合資本報酬率、股東權益報酬率等獲利指標，搭配近六個月與近12個月報酬率動能，順勢挑選趨勢強勢股，期能掌握超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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