統一00403A最新規模來到1176億元 單日暴增385億元

統一投信旗下新主動式ETF--主動統一升級50 ETF（00403A）不僅募集金額達791.7億元，居主動式ETF之冠，12日掛牌交易，首日成交量逾420萬張，刷新ETF掛牌首日成交量新紀錄。根據統一投信官網傍晚公布最新規模達1,176.8億元，單日暴增385.1億元。

根據統一投信官網公布的最新每股淨值為10.24元，以今日收盤價10.8元計算，溢價5.4%。統一投信今天在臉書粉絲頁也特別發出「重要通知」，強調有時候市場很熱，但投資人但不一定要跟著「加價買 」，00403A 買氣熱絡，溢價率也悄悄被推高，因此提醒交易前務必審慎評估價格的合理性。因為ETF不是越熱門越安全，當市場價格遠高於淨值，投資人買的，可能不只是資產，還包含「溢價」。

提醒投資人下單前，要先確認三件事，包括即時折溢價幅度、成交價格 vs 淨值差距、是否有短線過熱現象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。