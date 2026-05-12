統一投信官方粉絲團提醒投資人 留意00403A溢價情形

統一投信旗下新主動式ETF--主動統一升級50 ETF（00403A）12日掛牌交易，首日成交量爆量420萬張。由於盤中最高一度達10.96元，溢價逾7%，一早統一投信官方粉絲團就特別發出「重要通知」，示警00403A目前溢價過大，提醒投資人當市場價格遠高於淨值時，買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」，呼籲交易前務必審慎評估價格合理性。

統一投信表示，ETF有市價與淨值兩種價格，在台股開盤時段，官網提供ETF即時預估淨值可供查詢。市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易前應審慎評估價格的合理性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。