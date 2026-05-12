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00981A、00988A、00403A掀狂潮 統一投信調整資訊揭露時間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

統一投信推出的主動式ETF已有越來越多投資人關注，以致近日發生進入官網塞機狀況，統一投信立即做出調整，自12日起，旗下主動式ETF的「申購買回清單（PCF）」與「投資組合明細」，將調整於每營業日 16：30 後進行資訊揭露更新。

由於主動式ETF須每日公告最新持股變化，越來越多投資人會搶著看績效亮眼的統一主動式ETF持股變化及績效，作為投資參考，也因此發生近日要上統一投信官網塞機。

統一投信今日在官網公告：為提供更穩定、順暢的線上服務，並有效分流網路流量，避免尖峰時段系統負載過重、影響官網線上交易功能，本公司特調整主動式 ETF 資訊揭露時間。

自2026/5/12起，本公司旗下之主動式ETF：包含00981A、00988A、00403A，及未來新上市的主動式ETF，「申購買回清單（PCF）」與「投資組合明細」，將調整於每營業日 16：30 後進行資訊揭露更新。

此舉旨在優化ETF資訊瀏覽之效能，提供投資人更優質且順暢的服務體驗。

統一投信旗下主動式 ETF（00981A、00988A、00403A）「申購買回清單」公告時間調整說明。摘自統一投信官網
統一投信旗下主動式 ETF（00981A、00988A、00403A）「申購買回清單」公告時間調整說明。摘自統一投信官網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

統一投信 申購 00981A主動統一台股增長 00988A統一全球創新主動式ETF 00403A主動統一升級50

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