00981A、00988A、00403A掀狂潮 統一投信調整資訊揭露時間

統一投信推出的主動式ETF已有越來越多投資人關注，以致近日發生進入官網塞機狀況，統一投信立即做出調整，自12日起，旗下主動式ETF的「申購買回清單（PCF）」與「投資組合明細」，將調整於每營業日 16：30 後進行資訊揭露更新。

由於主動式ETF須每日公告最新持股變化，越來越多投資人會搶著看績效亮眼的統一主動式ETF持股變化及績效，作為投資參考，也因此發生近日要上統一投信官網塞機。

統一投信今日在官網公告：為提供更穩定、順暢的線上服務，並有效分流網路流量，避免尖峰時段系統負載過重、影響官網線上交易功能，本公司特調整主動式 ETF 資訊揭露時間。

自2026/5/12起，本公司旗下之主動式ETF：包含00981A、00988A、00403A，及未來新上市的主動式ETF，「申購買回清單（PCF）」與「投資組合明細」，將調整於每營業日 16：30 後進行資訊揭露更新。

此舉旨在優化ETF資訊瀏覽之效能，提供投資人更優質且順暢的服務體驗。

統一投信旗下主動式 ETF（00981A、00988A、00403A）「申購買回清單」公告時間調整說明。摘自統一投信官網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。