主動選股拚超額報酬 00405A 投資邏輯曝光

台股正式進入主動式ETF時代，富邦投信推出的主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）近期受到市場高度關注，其核心投資邏輯也正式曝光。不同於傳統被動ETF追蹤市值權重，00405A主打「趨勢潛力型」策略，透過SBM質化選股模型與SMART投資流程，從近2,000檔上市櫃、興櫃、創新板股票中，主動挖掘具高成長潛力的下一波主流產業與關鍵企業。

展望後市，00405A擬任經理人高晧欣表示，台股有望打破過去五窮六絕魔咒，在AI需求、高現金股利與資金行情支撐下，維持高檔震盪甚至續創新高格局。其中，AI GPU與ASIC需求持續強勁，不僅推升先進製程需求升溫，全球科技巨頭財報也普遍優於預期，顯示AI已不只是市場題材，而是實際反映在企業獲利上的成長動能。

00405A的核心選股邏輯來自SBM三大因子，包括Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）與Momentum（高成長）。其中，高稀缺代表供需失衡與具漲價題材的產業；高壁壘則聚焦具技術門檻與護城河優勢的企業；高成長則鎖定營收與獲利爆發力強的公司。

高晧欣指出，目前電子權值股與半導體供應鏈仍是市場主軸，除了先進製程持續熱絡外，記憶體、AI伺服器、光通訊與高階PCB等產業需求同步升溫，顯示AI需求正持續向外擴散。此外，6月COMPUTEX台北國際電腦展即將登場，市場預期更多AI應用技術與新產品將亮相，可望再度點燃AI供應鏈、機器人、矽光子與低軌衛星等題材動能。

00405A同時強調依照「產業生命週期」進行動態配置。高晧欣分析，當產業位於導入期時，會優先布局高壁壘企業；進入成長期後則聚焦高成長公司；若來到成熟期，則提高高稀缺與具定價能力標的比重，透過輪動配置掌握市場主流趨勢。

除了產業動能外，市場資金面同樣偏多。高晧欣指出，去年上市櫃企業獲利亮眼，預估今年將發放約3兆元現金股利，加上市場資金充沛，4月台股成交量更創歷史新高，有助支撐台股後市表現。雖然目前台股位於相對高檔，但在企業獲利高速成長帶動下，本益比仍有重估與補漲空間。

在風險控管方面，00405A則透過GRI全球風險指標與股債VIX雙重監控機制，即時觀察市場波動與風險變化，必要時可快速調整投資水位與持股配置，降低投組波動，打造兼具成長與風控的主動式ETF新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。