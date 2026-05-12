4月定期定額人數台積電下滑 主動式ETF異軍突起、這檔規模月增達64％

台灣證券交易所公布4月份定期定額交易戶數統計，個股部分由護國神山台積電（2330）持續蟬聯冠軍，而ETF部分則以元大台灣50（0050）最具人氣，戶數更是首度突破百萬大關，顯示大盤權值型標的仍是存股族首選。

在個股定期定額排行中，前15名名單與上月相比變動不大，前三名依序為台積電、玉山金及兆豐金。值得關注的是，台股4月大漲22.71％之際，小資族存股策略開始出現轉向，4月份多數熱門個股的交易戶數出現微幅下滑。台積電從3月的20.6萬戶小降至20.2萬戶、月減1.64％；金融族群如玉山金、兆豐金及中信金也均有1,000至2,000戶不等的減少。法人指出，這可能與投資人在盤勢波動下，轉向觀察或獲利了結部分部位有關。

ETF市場的變動則更具話題性。元大台灣50（0050）4月份交易戶數來到1,008,911戶、月增約2.3％，成功跨越百萬門檻，展現其在台股ETF中不可撼動的霸主地位。

而在排行榜中，出現了顯著的排名躍升與結構變化，一是高股息ETF熱度分化：元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）維持二、三名，但戶數皆有些許回落；反觀群益台灣精選高息（00919）戶數逆勢成長，單月增加近萬戶，顯示投資人對於配息政策與填息能力的挑選趨於嚴謹。

二是主動型基金大爆發：本月最受矚目的「黑馬」莫過於統一台股增長（00981A），其排名從3月的第8名強勢衝上第6名，戶數從6.2萬戶暴增至10.3萬戶，月增幅高達64％，反映出在多頭行情下，投資人開始青睞績效有機會超越大盤的主動型操作，以追求超額報酬。

三是科技與海外布局：凱基台灣TOP50（009816）本月亦表現亮眼，排名上升至第10名。而在美股相關標的中，元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）及國泰費城半導體（00830）依然穩居榜內，顯示存股族在布局台股之餘，對於海外龍頭科技股仍保持高度興趣。

法人表示，綜合 3、4月數據來看，台股存股市場已形成「大盤權值型撐盤、高股息型換血、主動型突圍」的三大趨勢。儘管個股戶數略有洗牌，但投資人對於定期定額的認同感依然強烈，特別是透過ETF進行分散投資已成為市場主流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。